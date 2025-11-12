Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Real View», τα σχόλια γύρω από τα τηλεοπτικά δρώμενα ήταν, όπως συνηθίζεται, καυστικά.

Αυτή τη φορά, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με τον τρόπο που βιώνουν τα παιδιά τον χωρισμό των γονιών τους. Αφορμή στάθηκαν οι περιπτώσεις του Δημήτρη Αλεξάνδρου και της Ρίας Ελληνίδου.

Παράλληλα, στην εκπομπή σχολιάστηκε και ο τρόπος που ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας έχει διαχειριστεί τα προσωπικά του ζητήματα, όπως τον δικό του χωρισμό από τη Φαίη Σκορδά, όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο των media. Το πάνελ εξέτασε τη στάση του παρουσιαστή και το πώς η δημόσια τοποθέτησή του για τους άλλους παραλληλίζεται με τη δική του προσωπική διαδρομή.

Η Ελίνα Παπίλα στάθηκε στο γεγονός ότι ο παρουσιαστής κατάφερε να κρατήσει χαμηλούς τόνους όσον αφορά τα προσωπικά του: «Από καλό χειρισμό δεν γνωρίζαμε τίποτα για την προσωπική του ζωή. Τώρα με τη Μαρία Αντωνά μάθαμε ότι είναι σε σχέση. Δεν είχαμε ακούσει κάτι γιατί είχε προφυλαχθεί ή τον είχαν σεβαστεί οι δημοσιογράφοι;» σχολίασε.

Τη σκυτάλη πήρε η Σοφία Μουτίδου, η οποία πρόσθεσε: «Μετέφερε ένα τραύμα και δικό του και των παιδιών. Είπε ότι τα παιδιά σοκάρονται. Πραγματικά. Ο χωρισμός είναι κατά περίπτωση».

Ωστόσο, εκείνη που έκανε το σχόλιο που «έκλεψε» την παράσταση ήταν η Έλενα Χριστοπούλου, η οποία είδε μια δεύτερη ανάγνωση πίσω από όσα είπε στον «αέρα» ο Γιώργος Λιάγκας: «Πιστεύω ότι ο Λιάγκας μέσα από αυτή τη βιωματική ιστορία που είπε, αντιλαμβάνομαι ότι κοιτάει τη Μαρία Αντωνά σοβαρά. Λέει τη σύντροφο. Εγώ αυτό πήρα από αυτό που άκουσα. Λέει ότι μετά από χρόνια θέλουμε ένα σύντροφο».

Η Δάφνη Καραβοκύρη δεν άφησε ασχολίαστο το συμπέρασμα της Χριστοπούλου, απαντώντας με χιούμορ: «Πώς το γύρισες έτσι;».

