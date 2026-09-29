Μία από τις μεγαλύτερες συναυλιακές στιγμές της χρονιάς γράφτηκε το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, όπου η Άννα Βίσση αποθεώθηκε σε ένα κατάμεστο στάδιο. Περισσότεροι από 95.000 θεατές κατέκλυσαν το Ολυμπιακό Στάδιο για το απόλυτο sold out υπερθέαμα της «απόλυτης» Ελληνίδας σταρ.

Η τραγουδίστρια χρειάστηκε λίγο χρόνο για να επεξεργαστεί τις πρωτόγνωρες στιγμές που έζησε, κάνοντας την πρώτη της δημόσια ανάρτηση τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέσα από ένα βίντεο στο Instagram με τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της βραδιάς —το οποίο ξεκινά με την ατάκα της προς το πλήθος «Απόψε ήρθε η Άννα στη συναυλία σας»— η Άννα Βίσση εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, γράφοντας:

«Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Vissi (@annavissiofficial)

Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα για την Άννα Βίσση

Η Σοφία Καρβέλα, μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μία διαφορετική οπτική γωνία, εκείνη της κόρης της μεγάλης σταρ, καθώς εκείνη βίωσε τη συγκεκριμένη βραδιά τελείως διαφορετικά από τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Η κόρη της Άννας Βίσση αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τα τραύματα του παρελθόντος, για τη δυσκολία του να μεγαλώνεις στη σκιά ενός ζωντανού θρύλου, αλλά και για τη λύτρωση που ένιωσε όταν κατάφερε επιτέλους να κατανοήσει το θείο δώρο της μητέρας της.

Η Σοφία Καρβέλα περιέγραψε με απόλυτη ειλικρίνεια τη δική της εσωτερική μάχη, αποκαλύπτοντας πως το να μοιράζεται τη μητέρα της με εκατομμύρια θαυμαστές αποτελούσε για την ίδια μια τεράστια πρόκληση και μια διαρκή πηγή πόνου κατά τα νεανικά της χρόνια. Όπως χαρακτηριστικά εξομολογήθηκε, υπέφερε για πάρα πολύ καιρό, προσπαθώντας να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι η μητέρα της δεν γινόταν να ανήκει αποκλειστικά στην ίδια.

«Το να μοιράζομαι εσένα και το θεϊκό σου χάρισμα με τον κόσμο ήταν μια πρόκληση που έπρεπε να υπομείνω για χρόνια, και αναγκάστηκα να μάθω να το αποδέχομαι – μαζί με τη δική μου θνητή μετριότητα. Συνεχίζεις να λάμπεις όλο και πιο δυνατά. Τελικά παραδόθηκα στην πραγματικότητα αυτού για το οποίο γεννήθηκες, και στο πώς γεννήθηκες για να κάνεις τους ανθρώπους να αισθάνονται. Σε συγχωρώ, εσένα και τον δημιουργό σου, για την έλλειψη «κανονικότητας» που σας χαρακτηρίζει και για το ότι δεν μπορείτε απλώς να είστε δικοί μου… 😉 Χθες το βράδυ, για άλλη μια φορά, παραδόθηκα στο μεγαλείο σου: αφέθηκα και σε άφησα — εσένα και τη φωνή σου — να με οδηγήσετε σε εκείνο το μαγικό μέρος. Είμαι τόσο περήφανη που ανήκω στους θαυμαστές σου, αλλά να ξέρεις ότι είμαι η μεγαλύτερη» είπε η ίδια.

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