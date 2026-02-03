Το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Μενιδιάτης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής Buongiorno και σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του για απρεπή συμπεριφορά.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε πρώτα στη φήμη του ως «καλό παιδί», τονίζοντας ότι μόνο η οικογένεια, λίγοι φίλοι και συνεργάτες γνωρίζουν πραγματικά τον χαρακτήρα του.

«Ο κόσμος πολλές φορές παρασύρεται από την ευγενική εμφάνιση και βγάζει συμπεράσματα. Δεν είπα ότι δεν είμαι καλό παιδί, αλλά λίγοι ξέρουν την αλήθεια», εξήγησε.

Σχετικά με την υπόθεση Μαζωνάκη, ο Μενιδιάτης υπογράμμισε ότι στο χώρο της μουσικής, ο καθένας γνωρίζει πού πηγαίνει και τι πιθανόν να αντιμετωπίσει. «Όταν ανοίγεις μια πόρτα, ξέρεις τι θα βρεις. Δεν εμφανίζεται κάποιο φάντασμα από το πουθενά. Υπάρχει πάντα υπερβολή και υποκρισία. Η τάση να κρίνουμε από την κλειδαρότρυπα και να μαθαίνουμε μόνο το πιπεράτο δυστυχώς οδηγεί σε παρεξηγήσεις», ανέφερε.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι μετά από 25 χρόνια καριέρας δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ κακόβουλες ή προσβλητικές συμπεριφορές που δεν μπορούσε να διαχειριστεί. Τόνισε δε, τη διαφορά ανάμεσα στο έντονο φλερτ και την ασελγή συμπεριφορά, σημειώνοντας ότι τα δύο πράγματα δεν πρέπει να συγχέονται.

Govastiletto.gr – Έλλη Κοκκίνου – Χρήστος Μενιδιάτης – Νίνο: Εκρηκτική πρεμιέρα στο Theama Athens Live Stage – Φωτογραφίες