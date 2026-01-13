Ο Υποχθόνιος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και προχώρησε σε κάποιες αποκαλύψεις για τον Gio Kay, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο φετινό κύκλο του Survivor στον ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός ράπερ αποκάλυψε, μέσα σ’ όλα, ότι οι δυο τους είχαν συνεργαστεί για να κάνουν το πρώτο ραπ ριάλιτι, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει γιατί όλο αυτό δεν έγινε ποτέ. Παράλληλα, είπε ότι ο παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης τού χρωστάει χρήματα από τότε.

Ο Υποχθόνιος δήλωσε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Και στην κόλαση θα πήγαινε για να γίνει διάσημος. Επιχειρήσαμε να κάνουμε το πρώτο ραπ ριάλιτι. Δεν ξέρω γιατί σταμάτησε. Προτίμησε το Survivor; Από παρουσιαστής σε ένα ριάλιτι πήγε παίκτης σε ένα άλλο ριάλιτι.

Στη συνεργασία δεν είχαμε θέμα αλλά δεν προχώρησε. Λίγο στο οικονομικό δεν μας είχε πληρώσει. Περιμένουμε άμα πάρει το έπαθλο μπας και μας πληρώσει. Δεν τον προσέγγισα να μου δώσει τα χρήματα. Έπρεπε από μόνος του σαν επιχειρηματίας και Αμερικάνος. Όχι σαν εμάς τα λαμόγια τους Έλληνες.

Δεν έχω έχθρα με κανέναν. Φίλους τους θεωρώ όλους. Όσο συνεργαζόμασταν, για να λέμε την αλήθεια, ήταν άψογος. Είναι ένα ψώνιο με την καλή έννοια, που του αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Να συνεχίσει έτσι γιατί βγαίνει μπροστά μας στο κινητό και περνάμε όμορφα τα πρωινά και μετά το βράδυ μας».

