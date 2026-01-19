Ο δημοσιογράφος Αργύρης Ηλιάδης μετέφερε, το πρωί της Δευτέρας 19/1, στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», τις νέες εξελίξεις που καταγράφονται στην υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση πλέον περνά στο επόμενο στάδιο, αφού έχει υπάρξει η πρώτη κίνηση από την πλευρά της Δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας ζητά διευκρινίσεις από τον Στέφανο Παπαδόπουλο σχετικά με τα όσα έχει αναφέρει, προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμα σημεία της καταγγελίας.

Όπως ανέφερε ο Αργύρης Ηλιάδης, με έγγραφο που εστάλη την προηγούμενη Τετάρτη 14/1, ο εισαγγελικός λειτουργός καλεί τον μηνυτή να μεταβεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Υπενθυμίζεται ότι στην αναφορά του είχε γίνει λόγος για ναρκωτικές ουσίες, ενώ είχαν υποδειχθεί και δύο συγκεκριμένα άτομα που φέρεται να υποβοήθησαν στην επικοινωνία των καταγγελλόμενων ανήθικων προτάσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόθεση του μηνυτή δεν είναι να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του εισαγγελέα. Αντίθετα, η διάθεσή του είναι να παράσχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις μέσω υπομνήματος, το οποίο θα κατατεθεί στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό.

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια τον κόσμο που σχημάτισε ουρές έξω από το μαγαζί! Δείτε το βίντεο