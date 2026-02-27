Η Φαίη Σκορδά φιλοξένησε μέσω skype στην εκπομπή της τη δικηγόρο των δυο κατηγορουμένων στη δίκη για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη.

Η Σωτηρία Πανουσάκη με αφορμή τη διακοπή της δίκης για τις 27 Μαρτίου, ανέφερε την υπερασπιστική γραμμή των δυο κατηγορουμένων λέγοντας: «Η γραμμή υπεράσπισης είναι αυτή που έχει ειπωθεί από την πρώτη στιγμή, πριν καν την υποβολή της μήνυσης της κυρίας Τούνη… Ο παρτενερ της κυρίας Τούνη στο βίντεο, είναι ο πρώτος που κατήγγειλε το εν λόγω βίντεο στις αρχές, γιατί όσο θίγεται η κυρία Τούνη, άλλο τόσο θίγεται κι εκείνος μιας και τα δικά του προσωπικά δεδομένα έχουν εκτεθεί σε δημόσιο κοινό χωρίς συγκατάθεσή του. Απευθύνθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλείματος μια μέρα πριν την κυρία Τούνη, βράδυ Κυριακής χωρίς συνοδεία δικηγόρου»

Σε ερώτηση της Φαίης Σκορδά για τον λόγο που δεν υπήρξε μια κοινή γραμμή από τις δυο πλευρές η δικηγόρος των δυο κατηγορουμένων είπε: «Τον Μάιο του 202, όταν ο πελάτης μου, ο κατηγορούμενος που φαίνεται να πρωταγωνιστεί στο βίντεο, ότι το βίντεο αυτό έχει ανέβει σε site με ταινίες ερωτικού περιεχομένου, δεν υπήρχε στο προσκήνιο το πρόσωπο που φέρεται τώρα να το έχει βιντεοσκοπήσει. Η βασική θέση του πελάτη μου είναι ότι δε γνωρίζει ποιος έχει τραβήξει αυτό το βίντεο…

Το πρόσωπο που ισχυρίζεται η κυρία Τούνη ότι τράβηξε το βίντεο, δεν ήταν καν εκεί την ώρα της λήψης…Δε μπορούν να γνωρίζουν ποιος τράβηξε το βίντεο, έχει βιντεοσκοπηθεί σε εξωτερικό δημόσιο χώρο…».

«Δεν αρνείται κανείς ότι το βράδυ εκείνο κοιμήθηκαν στο σπίτι του ανθρώπου που η κυρία Τούνη ισχυρίζεται ότι κατέγραφε το βίντεο…Το πρόσωπο αυτό έχει υποδειχθεί από την κυρία Τούνη το 2023… Το πρόσωπο που πραγματικά τραβούσε το βίντεο δεν το γνωρίζουν. Προφανώς το πρόσωπο που κατέγραψε το βίντεο είναι και αυτό που το διοχέτευσε. Δεν έχουν καταφέρει να ιχνηλατίσουν από τη Δίωξη και να βρουν ποιο ήταν αυτό το πρόσωπο» πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο, η δικηγόρος των δυο κατηγορουμένων αναφέρθηκε και σε ένα βίντεο που έλαβε στο mail της παραμονή της δίκης με πρωταγωνίστρια πάλι την Ιωάννα Τούνη.

«Παραμονές της δίκης μου εστάλη ένα βίντεο μέσω email στο οποίο με προέτρεπαν να το δω γιατί αφορά την κυρία Τούνη. Υπό τον φόβο ότι μπορεί να αφορά την υπόθεσή μας, μπήκα στο link που με παρέπεμπε σε ένα site με ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Ήταν ένα πολύ μικρής διάρκειας βίντεο. Αφορούσε πράγματι την κυρία Τούνη, όχι τους εντολείς μου, ούτε τη συγκεκριμένη υπόθεση…Γνωστοποίησα το υλικό στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και μου είπαν ότι έχει σταλεί από ένα μη ανιχνεύσιμο email… Θεώρησα σκόπιμο στο δικαστήριο να ενημερώσω την άλλη πλευρά ότι υπάρχει αυτό το βίντεο και το έχω στη διάθεσή μου σε περίπτωση που θέλουν να προχωρήσουν σε δικαστικές ενέργειες» αποκάλυψε.

Όσο για τη συγγνώμη που αναφέρει η Ιωάννα Τούνη ότι δεν άκουσε από τους κατηγορούμενους όλα αυτά τα χρόνια, η δικηγόρος τους είπε: «Συγγνώμη να ζητήσεις όταν σκοπίμως έχεις κάνει κάτι για να βλάψεις κάποιον άλλον…Στο εν λόγω βίντεο δε φαίνεται το πρόσωπο της κοπέλας, το πρόσωπό της βρίσκεται εντός του αυτοκινήτου, φαίνεται η πλάτη του. Αντιθέτως, φαίνεται το πρόσωπο του πελάτη μου, και η φιγούρα του… Αν η κυρία Τούνη δε το παραδεχόταν ποτέ, δε θα μπορούσε ποτέ να πει κανείς με σιγουριά ότι πρόκειται για την κυρία Τούνη».

