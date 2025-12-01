Το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Τούνη στην υπόθεση revenge porn, μίλησε μέσω ζωντανής σύνδεσης στην εκπομπή “Πρωινό” του ΑΝΤ1. Ο δικηγόρος αποκάλυψε τις απειλές κατά της ζωής τόσο της Influencer όσο και της δικής του, τις οποίες δέχονται με την απαίτηση να σταματήσουν να ασχολούνται με την υπόθεση.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην προσπάθεια που γίνεται από τους κατηγορούμενους να παρουσιάσουν την Ιωάννα Τούνη κάτι διαφορετικό πέρα από θύμα, ενώ αποκάλυψε και τι κατέθεσε ο Δημήτρης Φιντιρίκος.

«Διερευνά τώρα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος αν είναι πραγματικά τα στοιχεία ή αν είναι ψεύτικα, προέρχονται από συγκεκριμένο αριθμό που έχει όνομα και επίθετο. Λένε, ότι αν εμείς δεν σταματήσουμε, και όταν λέμε εμείς, εννοεί, ο αποστολέας, η κυρία Τούνη και εγώ, να κατηγορούμε τους δύο ανθρώπους που είναι στο εδώλιο αυτή τη στιγμή και αν καταδικαστούν εξαιτίας μας, θα μας σκοτώσουνε και θα μας κάνουν κομματάκια.

Ενημέρωσα την κυρία Τούνη, της έστειλα τα μηνύματα τα εκβιαστικά. Δεν εκβιάζομαι και όταν είδα τη στενοχώρια της κυρίας Τούνη, όταν έλαβε γνώση αυτών των απειλητικών μηνυμάτων και μου είπε: “Κύριε Μιχάλη, τι θα κάνουμε τώρα” Της είπα, “Είμαι δίπλα σου για να σε προστατεύσω”.

Η κυρία Τούνη δεν έχει δεχτεί κανένα μήνυμα, αλλά μετανοώ που δέχτηκα το αίτημα της κυρίας Ιωάννας Τούνη, να διεξαχθεί η διαδικασία η ποινική κεκλεισμένων των θυρών. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν υπήρχε δημοσιογραφικός κόσμος μέσα στην αίθουσα, θα ήτανε άλλη η ποιότητα των ερωτήσεων και η συμπεριφορά απέναντι στους μάρτυρες, οι οποίοι κατέθεταν τι υπέστη ψυχολογικά και ηθικά η κυρία Ιωάννα Τούνη», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στο «Πρωινό».

«Γίνεται μία προσπάθεια να αμφισβητείται ότι υπέστη ζημία, ηθική, τεράστια ζημία η κυρία Τούνη. Και γι’ αυτό βλέπετε η κυρία Τούνη βγάζει από μόνη της το παράπονο ότι εγώ είμαι το θύμα και αγωνίζεται για το αυτονόητο. Κατέθεσε ο κύριος Φιντιρίκος. Και είπε ο κύριος Φιντιρίκος, ότι “εγώ την είδα την κυρία Τούνη σε μια κατάσταση που καταλάβαινε, δεν καταλάβαινε και με τα χέρια μου τη σήκωσα και την πήγα στο δωμάτιο της κατοικίας μου για να μπορέσει να κοιμηθεί εκεί πέρα”.

Διότι έτσι έκρινε ένας εκ των κατηγορουμένων ότι έπρεπε να την πάει στο σπίτι του κυρίου Φιντιρίκου. Και εκείνη τη στιγμή, ερωτήθη από μέλος του δικαστηρίου, “μήπως ο κύριος κατηγορούμενος ήτανε μεθυσμένος και δεν καταλάβαινε και γι’ αυτό χαμογελούσε;” Και απάντησε ο κύριος Φιντιρίκος, “Μα πώς μπορούσε να ήτανε μεθυσμένος όταν πήρε την κυρία Τούνη, οδήγησε μια χαρά και ήρθε στο σπίτι μου και την άφησε σε εμένα;”

Δυστυχώς, κάτι δεν είναι στο θεσμικό ρόλο των δικηγόρων υπεράσπισης να ειρωνεύονται και να κινούν τα χέρια τους, αμφισβητώντας την αξιοπιστία ενός μάρτυρος. Έγινε και αυτό. Και η μάρτυς αντέδρασε. Και εκείνη τη στιγμή, το μέλος του δικαστηρίου που όφειλε να κάνει παρατήρηση στη συνήγορο για τη συμπεριφορά της, αντί να πράξει αυτό που λέει η δικονομία, απείλησε τη μάρτυρα ότι μπορεί να λάβει μέτρα πειθαρχικά εις βάρος της. Τα συμπεράσματα δικά σας…» κατέληξε σε δηλώσεις του ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος στην πρωινή εκπομπή του ANT1.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Ο Δημήτρης Φιντιρίκος μάρτυρας στη δίκη της για την υπόθεση revenge porn