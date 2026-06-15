Η ηθοποιός Υρώ Μανέ μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη συνεργασία της με την κόρη της, Φαίδρα Νταϊόγλου, στη μουσικοθεατρική κωμωδία Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ.

Όπως εξομολογήθηκε, η πρώτη κοινή επαγγελματική τους εμπειρία ήταν ιδιαίτερη και συναισθηματικά φορτισμένη.

«Πραγματικά η πρώτη εμπειρία ήταν παράξενη. Ήταν πολύ ιδιαίτερο το συναίσθημα», ανέφερε.

Η Υρώ Μανέ εξήγησε ότι, πέρα από τη συνεργάτιδα, έβλεπε κυρίως την κόρη της και είχε την αγωνία της μητέρας για το πώς θα ενταχθεί στο περιβάλλον της παράστασης και πώς θα συνεργαστεί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς.

Όπως είπε, στο μυαλό της κυριαρχούσε η σκέψη: «Να τα πάει καλά, να τα κάνει καλά».

Στη συγκεκριμένη παραγωγή η Υρώ Μανέ έχει διπλό ρόλο, καθώς σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί, ενώ η Φαίδρα Νταϊόγλου έχει αναλάβει τις χορογραφίες της παράστασης.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε μάλιστα με χιούμορ ότι, μετά από αυτή την εμπειρία, ίσως δυσκολευτεί να συνεργαστεί με άλλους χορογράφους στο μέλλον, αφού πλέον έχει συνηθίσει να δουλεύει με την κόρη της.

Η συνέντευξη ανέδειξε τη ζεστή σχέση μητέρας και κόρης, αλλά και την πρόκληση που συχνά συνοδεύει τις οικογενειακές συνεργασίες στον καλλιτεχνικό χώρο.

Govastiletto.gr – Εκνευρίστηκε η Υρώ Μανέ με τους δημοσιογράφους: «Συγγνώμη αυτό που λέτε τώρα πού κολλάει;»