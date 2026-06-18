Η Υβόννη Μπόσνιακ έκλεψε τις εντυπώσεις με την καθηλωτική της παρουσία στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου κατά τη διάρκεια των Mad VMA 2026. Η λαμπερή βραδιά, που αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής ποπ σκηνής, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do). Η βραδιά σημαδεύτηκε από την τιμητική βράβευση του κορυφαίου Έλληνα ερμηνευτή για τα 30 χρόνια προσφοράς του στη μουσική.

Η προσέλευση των επωνύμων στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου ξεκίνησε από νωρίς, όμως τα φωτογραφικά φλας πήραν «φωτιά» κατά την άφιξη του Αντώνη Ρέμου. Η Υβόννη Μπόσνιακ, επιλέγοντας μια δημιουργία με minimal και εκλεπτυσμένες γραμμές που αναδείκνυε την σιλουέτα της, παρέδωσε μαθήματα στυλ. Μαζί τους βρισκόταν η 11χρονη κόρη τους, Ελένη, αλλά και η στενή φίλη και κουμπάρα του ζευγαριού, Μαρία Μπεκατώρου.

Το ζευγάρι, που μετρά ήδη 15 χρόνια κοινής πορείας, απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι παραμένει αιώνια ερωτευμένο. Στα παρασκήνια της διοργάνωσης, ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον Αντώνη Ρέμο και την Υβόννη Μπόσνιακ να ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί γεμάτο νόημα. Η Υβόννη στάθηκε ως ο απόλυτος βράχος του, καμαρώνοντάς τον σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του.

Η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή ήταν η πιο φορτισμένη της βραδιάς. Παρουσίασε ένα εντυπωσιακό medley των μεγαλύτερων επιτυχιών του, ενώ καθήλωσε το κοινό ερμηνεύοντας το «Πού να ‘σαι» σε ένα συγκινητικό ντουέτο με την Klavdia. Κατά την παραλαβή του τιμητικού βραβείου για τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη του και έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για τη δύναμη της μουσικής.

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Το επόμενο μεγάλο ραντεβού για τον εορτασμό αυτής της επετείου έχει ήδη δοθεί για τις 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε μια συναυλία – υπερθέαμα, όπου η Υβόννη Μπόσνιακ θα βρίσκεται σίγουρα ξανά στην πρώτη σειρά.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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