Λίγες ώρες πριν ο Αντώνης Ρέμος ανέβει στη σκηνή της Θεσσαλονίκης για να γιορτάσει τα 30 χρόνια της μουσικής του διαδρομής, η Υβόννη Μπόσνιακ θέλησε να του εκφράσει δημόσια την αγάπη και την περηφάνια της.

Η σύζυγος του τραγουδιστή δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του και τη συνόδευσε με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα.

Η Υβόννη Μπόσνιακ στάθηκε στη σημαντική στιγμή της καριέρας του Αντώνη Ρέμου, θέλοντας να του δώσει δύναμη λίγο πριν από τη μεγάλη συναυλία.

Παράλληλα, τόνισε πως η αγάπη που έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια στο κοινό του επιστρέφει μέσα από την αποδοχή και την αγάπη του κόσμου.

«Ήρθε η στιγμή σου…. Μάγεψέ τους, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Μέσα σε όλο αυτόν τον θόρυβο, αυτό που μένει είναι η αλήθεια. Η πραγματική αλήθεια. Και σήμερα αγάπη μου, μέσα από τα μάτια του κόσμου, θα την δεις να ξεδιπλώνεται μπροστά σου. Όπως την έδωσες, έτσι θα σου επιστραφεί. Κι εγώ θα είμαι εκεί… να σε καμαρώνω..!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια: Όσα έγιναν στη συναυλία στη Θεσσαλονίκη – Φωτογραφίες & Βίντεο