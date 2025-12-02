Η Υβόννη Μπόσνιακ, σε εμφάνισή της στο θέατρο την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, έκανε μια δημόσια και τρυφερή εξομολόγηση για τον σύζυγό της, Αντώνη Ρέμο, μπροστά στις κάμερες.

Μαζί με τη Μαρία Μπεκατώρου, η δημοσιογράφος ανέφερε με ειλικρίνεια τη βαθιά αγάπη και τον θαυμασμό που νιώθει για τον τραγουδιστή.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο 7 χρόνια και έχουν αποκτήσει μια κόρη, διατηρώντας την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά συχνά δείχνουν την αδυναμία τους ο ένας στον άλλον, μέσα από δηλώσεις και αναρτήσεις στα social media.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Breakfast at Star, όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής ανέφερε ότι «όλες οι γυναίκες θέλουν έναν Αντώνη Ρέμο», η Υβόννη απάντησε άμεσα: «Μόνο εγώ τον έχω, είναι μεγάλος έρωτας, αφού το ξέρετε».

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Ρέμος μιλώντας στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω, περιέγραψε τη σχέση τους ως καρμική και τόνισε: «Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτας της ζωής μου. Είναι ο άνθρωπός μου. Την αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο».