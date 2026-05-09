Πρόσωπο με πρόσωπο βρέθηκαν στο Λας Βέγκας ο “Iron Mike” και ο “Money”, στο πλαίσιο της προώθησης του επερχόμενου αγώνα τους στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης και ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ μίλησαν στους εκπροσώπους του Τύπου για τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ το καλοκαίρι. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη βραδιά της 27ης Ιουνίου έχει ήδη ξεκινήσει, με τις εγκαταστάσεις του “Telekon Center” να προετοιμάζονται για να υποδεχτούν ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς.

Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ, ο οποίος ολοκλήρωσε την επαγγελματική του πορεία το 2017 αήττητος με 50 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, θα αντιμετωπίσει τον Μιχάλη Ζαμπίδη σε έναν αγώνα επίδειξης πλήρους επαφής. Ο Αμερικανός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο αγώνας απέναντι στον Έλληνα πρωταθλητή αποτελεί για εκείνον μια νέα πρόκληση και μια ευκαιρία να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο τις αγωνιστικές του δεξιότητες.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Ζαμπίδης, που έχει συνδέσει το όνομά του με το K-1 MAX και μετρά 18 παγκόσμιους τίτλους, ετοιμάζεται για μια ιστορική βραδιά απέναντι σε έναν από τους σημαντικότερους πυγμάχους όλων των εποχών.

