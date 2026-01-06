Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα, πολυσυζητημένη συνεργασία του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου έχει ξεκινήσει.

Από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και κάθε Τετάρτη, το Nox μετατρέπεται σε έναν χώρο cabaret με θεατρικό χαρακτήρα, ανατροπές και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Δύο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, μουσική και λάμψη. Ο Τάκης Ζαχαράτος, με το μοναδικό του ταλέντο και τη σκηνική του ενέργεια, συναντά την Έλενα Παπαρίζου, σε μια παράσταση που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα, με τους δύο καλλιτέχνες να μιλούν με ενθουσιασμό για τη συνεργασία τους.

Ο Τάκης Ζαχαράτος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νιώθω ασφάλεια με την Έλενα. Την αγαπώ πολύ και περνάμε υπέροχα μαζί. Υπάρχει εμπιστοσύνη, γέλιο αλλά και πειθαρχία. Σε μια εποχή με πολύ σκοτάδι, βία και ανθρωποφαγία, θέλουμε να σκορπίσουμε φως».

Από την πλευρά της, η Έλενα Παπαρίζου τόνισε πως τα συναισθήματα είναι αμοιβαία, σημειώνοντας ότι η συνεργασία τους κύλησε ομαλά χάρη στη σκληρή δουλειά, την τελειομανία και των δύο, αλλά και την καθοριστική συμβολή του Φωκά Ευαγγελινού.

Όπως αποκάλυψε, οι εμφανίσεις τους στο Nox θα ξεκινούν κάθε Τετάρτη στις 21:00.

Ο Τάκης Ζαχαράτος, με τις εμβληματικές μιμήσεις του, το αιχμηρό του χιούμορ και τη βαθιά θεατρική του υπογραφή, προσφέρει απλόχερα στην παράσταση συναίσθημα, γέλιο και μια αίσθηση αισιοδοξίας που πηγάζει κατευθείαν από την καρδιά του.

Η σκηνική του παρουσία γεμίζει τον χώρο με ενέργεια και θετική διάθεση, δημιουργώντας μια εμπειρία που αγγίζει το κοινό.

Από την άλλη, η Έλενα Παπαρίζου, μέσα από ερμηνείες που μαγνητίζουν και τραγούδια προσαρμοσμένα ειδικά στη ζεστή, ατμοσφαιρική αισθητική του cabaret, αποκαλύπτει μια νέα, πιο νυχτερινή πλευρά του εαυτού της. Με λάμψη και φινέτσα, μεταμορφώνεται σε απόλυτη diva της σκηνής και παρασύρει το κοινό σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι.

Πηγή: NDP Photo Agency

