Υπάρχουν δημιουργοί που, μόλις δεις ένα look πάνω σε έναν διάσημο, καταλαβαίνεις αμέσως ότι δεν είναι απλώς ένα ρούχο – είναι statement.

Η Ζαφειρία Σαάπογλου ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία: εμφανίσεις με τη δική της υπογραφή έχουν προτιμήσει και φορέσει η Άννα Βίσση, η Ελένη Φουρέιρα, η Έλενα Παπαρίζου, η Δέσποινα Βανδή, η Ιουλία Καλλιμάνη και πολλοί άλλοι, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές υπογραφές της σύγχρονης ελληνικής showbiz.

Μέσα από το brand VaZaF, η αισθητική της μεταφράζεται σε δημιουργίες που ξεχωρίζουν με καθαρή γραμμή, έντονη ταυτότητα και εκείνη τη λεπτομέρεια που μετατρέπει ένα outfit σε iconic επιλογή. Η δουλειά της δεν ακολουθεί απλώς τη μόδα – χτίζει εικόνες που μένουν.

Η VaZaF συγκαταλέγεται στις σταθερές επιλογές κορυφαίων Ελλήνων A-list stars, ενώ η Ζαφειρία Σαάπογλου υπογράφει το styling και τα κοστούμια για μερικά από τα πιο επιδραστικά μουσικά σχήματα της ελληνικής σκηνής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης σκηνικής αισθητικής.

Την ίδια στιγμή, το brand αναπτύσσει δυναμική παρουσία εκτός συνόρων, με συνεργασίες σε boutiques του εξωτερικού και επιλογές από διεθνείς προσωπικότητες της showbiz, όπως η Mary Vitinaros, η Nicky Doll και η Brie Garcia, επιβεβαιώνοντας την απήχηση και την εξωστρέφειά του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η διαδρομή της ξεκίνησε από πολύ νωρίς – μόλις στα 17 της – από μια προσωπική ανάγκη: να δημιουργεί ρούχα και αξεσουάρ που ξεχωρίζουν και «μιλάνε» χωρίς πολλά λόγια.

Σχεδιάστρια μόδας, επαγγελματίας χορεύτρια και χορογράφος, η Ζαφειρία Σαάπογλου κινείται με άνεση ανάμεσα στη μόδα και το performance, έχοντας εξελιχθεί σε μία από τις πιο καταξιωμένες επαγγελματίες στον χώρο του θεάματος συνολικά.

Αυτή η πολυδιάστατη πορεία οδήγησε στη δημιουργία της VaZaF, ενός brand που σήμερα συνδέεται με το πιο δυνατό styling της σύγχρονης ελληνικής pop κουλτούρας. Μέσα από τη VaZaF, η Ζαφειρία Σαάπογλου έχει αναλάβει styling και κοστούμια για μουσικά σχήματα της ελληνικής σκηνής, όπως η Έλενα Παπαρίζου, ο Σάκης Ρουβάς, οι Μέλισσες, ο Γιώργος Σαμπάνης και άλλα, υπογράφοντας εμφανίσεις με έντονη ταυτότητα και ξεκάθαρο χαρακτήρα.

Η δυναμική της, όμως, δεν σταματά στην Ελλάδα. Η VaZaF συνεργάζεται ήδη με boutiques του εξωτερικού, ενώ έχει επιλεγεί και από διεθνείς προσωπικότητες της showbiz, όπως Mary Vitinaros, Nicky Doll και Brie Garcia, επιβεβαιώνοντας την εξωστρέφεια και την απήχησή της πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η παρουσία της Ζαφειρίας στον χώρο ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM (2022), όπου υπέγραψε τα looks του bootcamp επεισοδίου, και από τη συμμετοχή της στο MadWalk 2023, σε συνεργασία με τον Απόστολο Μητρόπουλο.

Σήμερα, η Ζαφειρία Σαάπογλου δεν είναι απλώς ένα όνομα πίσω από ένα brand. Είναι μια δημιουργός που έχει κερδίσει status επιλογής – και αυτός είναι ο λόγος που, όταν την επιλέγουν οι stars, το look αποκτά χαρακτήρα, ταυτότητα και ξεκάθαρη “υπογραφή”.