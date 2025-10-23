Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Ζαφείρης Μελάς μίλησε στην κάμερα του Πρωινού του ΑΝΤ1, λίγο πριν από την πρεμιέρα του σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής αναφέρθηκε στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, στη viral στιγμή της Ιουλίας Καλλιμάνη, αλλά και σε ένα απρόοπτο περιστατικό που είχε ο ίδιος στο παρελθόν πάνω στην πίστα.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την οικογένειά του, δήλωσε: «Να έχει καλή επιτυχία ο Γιώργος, να τον προστατεύει ο Θεός και η Παναγία. Εύχομαι να τα βρουν μεταξύ τους, γιατί δεν είναι δυνατόν να είναι στα μαχαίρια η μάνα με τον γιο ή τα δύο αδέλφια.

Οι οικογένειες πρέπει να είναι δεμένες, να στηρίζουν η μία τον άλλον και, αν γίνει κάποιο λάθος, να προσπαθούν να το διορθώσουν. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή για μένα. Ο Γιώργος είναι ένα εξαιρετικό παιδί και πολύ καλός καλλιτέχνης», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Αναφερόμενος στο περιστατικό με τη χυδαία μαντινάδα που ακούστηκε σε live εμφάνιση της Ιουλίας Καλλιμάνη, ο Μελάς σχολίασε με ειλικρίνεια: «Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Εκείνη τη στιγμή το μαγαζί πουλάει φως, ήχο και ουίσκι.

Μπορεί ο άνθρωπος να μην ήταν σε καλή κατάσταση και να είπε κάτι που δεν έπρεπε. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να του απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Θα ήταν καλύτερα να το προσπεράσει».

Τέλος, ο τραγουδιστής αποκάλυψε πως και ο ίδιος είχε ζήσει έντονη στιγμή στο παρελθόν, όταν ένας θαμώνας πρόσβαλε την οικογένειά του: «Ένας πελάτης είχε βρίσει τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Δεν άντεξα, του πέταξα το μικρόφωνο στο κεφάλι. Δεν το μετάνιωσα ποτέ».