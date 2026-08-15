Στα 500.000 δολάρια υπολογίζεται η αξία του εντυπωσιακού δαχτυλιδιού που φορά πλέον η Alessandra Ambrosio. Το 45χρονο μοντέλο δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της και σχεδιαστή κοσμημάτων, Buck Palmer, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ινδονησία, επισφραγίζοντας έτσι δύο χρόνια κοινής πορείας. Η ίδια αποκάλυψε το πολυτελές μονόπετρο μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Alessandra Ambrosio’s engagement ring from Buck Palmer could be worth half a million dollars https://t.co/mELHW6em4r pic.twitter.com/4zQHU09q6B — Page Six (@PageSix) August 14, 2026

Σε δεύτερη δημοσίευση μετά την αποκάλυψη για την πρόταση γάμου, το μοντέλο μοιράστηκε την Πέμπτη 13 Αυγούστου με τους ακολούθους της μια πιο κοντινή λήψη του κοσμήματος, το οποίο, σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Page Six Style, φαίνεται να διαθέτει διαμάντι έως και 8 καρατίων και η αξία του μπορεί να φτάνει το μισό εκατομμύριο δολάρια.

Δείτε την ανάρτησή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Η Ολίβια Λαντάου, ιδρύτρια της εταιρείας The Clear Cut, εκτίμησε ότι η Alessandra Ambrosio φορά ένα διαμάντι 5 έως 7 καρατίων, το οποίο χαρακτήρισε «το πιο δημοφιλές διαμάντι της αγοράς». Σύμφωνα με την ίδια, η αξία του θα μπορούσε να κυμαίνεται από 200.000 έως 500.000 δολάρια.

Την Τετάρτη, η Ambrosio αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση για την προσωπική της ζωή. «Θα σε επέλεγα σε αυτή τη ζωή και σε κάθε ζωή. Στο για πάντα, αγάπη μου», έγραψε το μοντέλο σε κοινή ανάρτηση με τον σύντροφό της στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

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