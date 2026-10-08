Τη θέση της θέλησε να ξεκαθαρίσει το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από το «Happy Day», βάζοντας τέλος στις παρερμηνείες που προέκυψαν την προηγούμενη ημέρα.

Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη, όταν η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας το ρεπορτάζ για τη διαμάχη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, χρησιμοποίησε την ατάκα «Ζαμέ Κορωπί» αναφέροντας πως κάποιος την έχει «τσιγκλήσει». Η φράση αυτή οδήγησε πολλούς στο να υποθέσουν ότι ο αποδέκτης ήταν ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Λίγο αργότερα, ο δικηγόρος βγήκε στον αέρα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου για την ίδια υπόθεση, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει ενόχληση από ορισμένους παρουσιαστές επειδή δεν καταφέρνει να βγαίνει σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Αν και τα δημοσιεύματα υπέθεσαν πως η αιχμή αφορούσε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά το σενάριο αυτό, αποκαλύπτοντας στον αέρα τον πραγματικό λόγο της ενόχλησής της.

Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα της εκπομπής της

«Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που με αφορά. Χθες εδώ τελειώνοντας τη συζήτηση με τον Διονύση Θανασούλα, μεταξύ αστείου και σοβαρού είπα “μη με τσιγκλάτε, είμαι ήδη τσιγκλημένη, “Ζαμέ κοροπί”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι προφανώς ο εκνευρισμός μου προέκυψε από ένα θέμα που συνέβη ανάμεσα σε εμένα και τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Και συνέχισε: «Γενικά, λόγω της ιδιότητάς του θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας σεβασμός γιατί τυχαίνει και είναι συνάδελφος και με τον σύζυγό μου και καταλαβαίνω και τα ωράρια και τη δουλειά και την ιδιοσυγκρασία και το επάγγελμα των νομικών. Ο κύριος Δημητρακόπουλος όμως, μετά βγαίνοντας στην Κατερίνα Καινούργιου άφησε ένα υπονοούμενο λέγοντας “κάποιοι παρουσιαστές θύμωσαν γιατί δεν είναι δυνατόν να διχοτομηθώ”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως κάποιος έχει παράπονο από αυτόν. Πολλοί βιάστηκαν να συμπεράνουν ότι η απάντησή του ήταν προς εμένα. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν είχα καμία συμφωνία με τον κύριο Δημητρακόπουλο να βγει στην εκπομπή. Ούτε μου είπε κάτι τέτοιο και τελικά βγήκε στην Καινούργιου μετά στον Λιάγκα και σε άλλα κανάλια».

Ο δικός μου εκνευρισμός απέναντι στον κύριο Δημητρακόπουλο ήταν για έναν ισχυρισμό. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ψευδή, γιατί είναι βαρύς όρος που όμως, δεν ανταποκρίθηκε στην πραγματικότητα σύμφωνα με την άλλη πλευρά. Ο κύριος Δημητρακόπουλος επί δύο ημέρες μου έλεγε ότι η παραγωγή της συναυλίας είναι αυτή που του επιλέγει και του υποδεικνύει σε ποια εκπομπή θα βγει να μιλήσει και ότι από την πρώτη μέρα η παραγωγή του υπέδειξε να βγει στον κύριο Λιάγκα, τη δεύτερη μέρα στην κυρία Καινούργιου.

Αυτά όλα που σας λέω υπάρχουν σε γραπτά μηνύματα, αν μου ζητηθούν. Όταν εγώ μέσα από την ομάδα μου έψαξα να δω αν όντως η παραγωγή της Άννας Βίσση και της οικογένειας Κούστα επιλέγει τις εκπομπές στις οποίες ο κύριος Δημητρακόπουλος θα βγει για να μιλήσει για το θέμα, μου ξεκαθαρίστηκε ρητά και απερίφραστα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όταν λοιπόν του το είπα και πάλι μου είπε ότι έχω λανθασμένη πληροφόρηση. Εγώ το άφησα στο χιούμορ λέγοντας αυτό το υπονοούμενο, το «Ζαμέ Κορωπί».

Από κει και πέρα, πώς να έχω παράπονο για το πώς θα διχοτομηθεί από τη στιγμή που η εκπομπή της Κατερίνας έπεται της δικής μου; Μήπως εννοούσε τον κύριο Λιάγκα που όπως ο ίδιος μου είπε σε μήνυμα αρχικά ότι του το ακύρωσε για να βγει στην κυρία Καινούργιου, αλλά μετά βγήκε στον κύριο Λιάγκα;».

«Ας βρει ο κύριος Δημητρακόπουλος την ατζέντα με τις εμφανίσεις του για να τα διαχειριστεί σωστά. Θα μπορούσε εξαρχής να μου πει δεν θέλω να βγω στην εκπομπή, δεν μου αρέσει η εκπομπή. Αλλά, να μου δείχνει την πλευρά Βίσση και να την κάνει στα μάτια της εκπομπής αντιπαθή, ότι δήθεν η Βίσση δεν επιλέγει αυτή την εκπομπή αλλά επιλέγει τις υπόλοιπες εκπομπές και μετά να αφήνει και υπονοούμενα, δεν είναι ωραίο», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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