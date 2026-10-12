Πριν η κόντρα τους ξεσπάσει δημόσια, η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας είχαν ήδη συγκρουστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια των προβών για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Διονύση Θανάσουλα, η εκτόξευση του κόστους παραγωγής στα 9 εκατομμύρια ευρώ και το θέμα της αμοιβής του συνθέτη πυροδότησαν μια έντονη αντιπαράθεση. Ο Νίκος Καρβέλας αντέδρασε οργισμένα όταν ενημερώθηκε ότι ο προϋπολογισμός είχε ξεπεραστεί και πως ούτε ο ίδιος ούτε η τραγουδίστρια θα πληρώνονταν. Παρά τις προσπάθειες των παρευρισκόμενων να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ο συνθέτης αποχώρησε και δεν έδωσε το «παρών» στη συναυλία.

Κατά τη διάρκεια του άγριου καβγά, ο Καρβέλας φέρεται να είπε έξαλλος: «Ζεις μέσα στα πλούτη και τα κότερα και μου λες εμένα που έχω 7 χιλιάρικα στον λογαριασμό μου να μείνω απλήρωτος;», με τη Βίσση να απαντά: «Νίκο, το παράκανες, πέρασες την κόκκινη γραμμή».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια κατήγγειλε δημόσια πως ο πρώην σύζυγός της την απείλησε ότι θα τίναζε τη συναυλία στον αέρα και θα την κατέστρεφε, ισχυρισμούς που ο Νίκος Καρβέλας διέψευσε κατηγορηματικά με δημόσια επιστολή του.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, κλιμάκιο της ΑΑΔΕ επισκέφθηκε την κατοικία του Νίκου Καρβέλα, προκειμένου να του επιδώσει έγγραφο σχετικά με αδήλωτα εισοδήματα και φορολογικές εκκρεμότητες τεσσάρων παλαιότερων ετών, συνολικού ύψους 850.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται, στον συνθέτη δόθηκε προθεσμία 20 ημερών για να προσκομίσει τις απαραίτητες εξηγήσεις.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο έλεγχος επεκτάθηκε άμεσα και στην πλευρά της Άννας Βίσση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν αναλυτικά τα τιμολόγια, τις εισπράξεις και τις εταιρείες που σχετίζονται με τις μεγάλες συναυλίες της, τις περιοδείες της στην Ελλάδα, καθώς και μία ευρωπαϊκή περιοδεία της.

govastiletto.gr -Η απάντηση της Άννας Βίσση για την ΑΑΔΕ: «Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό»