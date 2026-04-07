Καλεσμένος στο «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ήταν, το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Απριλίου, ο Σέρβος τραγουδιστής Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς.

Ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς που τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τη χώρα μας, έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν το 2004 εκπροσώπησε στον διαγωνισμό της Eurovision τη χώρα του με το τραγούδι Lane Moje κερδίζοντας τη δεύτερη θέση.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή της ΕΡΤ τον περίμενε μια έκπληξη, αφού στον «αέρα» βγήκε και μίλησε ο καλός του φίλος, Αντώνης Ρέμος.

«Έχετε καλεσμένο έναν πολύ σημαντικό τραγουδιστή, αλλά και έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Έναν πολύ καλό φίλο μου, που τον εκτιμώ και τον σέβομαι απεριόριστα, και τον αγαπώ» είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος.

«Γνωριστήκαμε πριν 22 χρόνια, εδώ στην Αθήνα… Θυμάμαι ότι με πήρε κάποια στιγμή τηλέφωνο και μίλαγε ελληνικά, μέσα σε έξι μήνες είχε μάθει να μιλάει ελληνικά. Εγώ έχω πολύ ωραία σχέση με τη Σερβία, πηγαίνω συχνά και τραγουδάω, προσπαθώ τόσα χρόνια να μάθω ένα τραγούδι, και δε μπορώ…Με τον Ζέλικο είμαστε πρώτα φίλοι και μετά μουσικοί συνεργάτες… Υπάρχει αυθεντική συμπάθεια και αγάπη από τον έναν προς τον άλλον…Στην παρέα μας νιώθω ότι ο λόγος του έχει βαρύτητα…» πρόσθεσε ο Αντώνης Ρέμος.

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας τη φετινή συμμετοχή της χώρας μας στη Eurovision ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς είπε: «Το τραγούδι του Akyla το άκουσα. Είναι πολύ ωραίο. Μου αρέσει πολύ. Είναι ένα διαφορετικό τραγούδι. Όταν το τραγούδι είναι διαφορετικό στη Eurovision μπορεί να κερδίσει. Μπορεί να είναι στις πρώτες τρείς θέσεις, τέταρτη δύσκολη. Ο Akylas είναι φανταστικό παιδί. Πιστεύει πολύ στη δουλειά του… Στη Σερβία θεωρείται μεγάλο αστέρι.

Όταν τον φιλοξένησα στο κανάλι μου, όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, ζητούσαν να βγάλουν φωτογραφία μαζί του. Τον ήξεραν… Οι Σέρβοι σίγουρα θα τον ψηφίσουν…».



