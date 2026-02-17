Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» που πήρε με την Παρτιζάν βρίσκεται στη χώρα μας και απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης με παλιούς του φίλους.

Ο Σέρβος προπονητής διασκέδασε στο NOX όπου φέτος εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Ο Αντώνης Ρέμος κατ’ εξαίρεση είπε δύο τραγούδια που ερμηνεύει στο δεύτερο πρόγραμμά του, το «Δύο ψέματα» και το «Προσωπικά» τα οποία αφιέρωσε στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος του έστειλε λουλούδια.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

