Η Zendaya απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα fashion icons της γενιάς της, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας The Odyssey στη Νέα Υόρκη.

Η ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα φορώντας μια couture δημιουργία του οίκου Matières Fécales, η οποία συνδύαζε υψηλή ραπτική, γλυπτική αισθητική και έντονους μυθολογικούς συμβολισμούς.

Το υπόλευκο strapless φόρεμα, με βαθύ ντεκολτέ, εντυπωσιακό σκίσιμο και μακριά ουρά, συνδυάστηκε με επιβλητικά φτερά που ξεκινούσαν από τους ώμους, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η Zendaya εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί σαν ένας σύγχρονος άγγελος.