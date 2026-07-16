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Η Zendaya απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα fashion icons της γενιάς της, πραγματοποιώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην πρεμιέρα της ταινίας The Odyssey στη Νέα Υόρκη.

Η ηθοποιός μαγνήτισε τα βλέμματα φορώντας μια couture δημιουργία του οίκου Matières Fécales, η οποία συνδύαζε υψηλή ραπτική, γλυπτική αισθητική και έντονους μυθολογικούς συμβολισμούς.

Το υπόλευκο strapless φόρεμα, με βαθύ ντεκολτέ, εντυπωσιακό σκίσιμο και μακριά ουρά, συνδυάστηκε με επιβλητικά φτερά που ξεκινούσαν από τους ώμους, δημιουργώντας την αίσθηση ότι η Zendaya εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί σαν ένας σύγχρονος άγγελος.

Το στοιχείο, όμως, που έκλεψε πραγματικά την παράσταση ήταν τα εντυπωσιακά φτερά στην πλάτη, τα οποία χάριζαν στη Zendaya μια σχεδόν αιθέρια παρουσία. Η εικόνα της παρέπεμπε σε μυθολογική φιγούρα, ενώ πολλοί συνέκριναν την εμφάνισή της με το εμβληματικό άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης, αναδεικνύοντας τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα της δημιουργίας.

Τη δημιουργία πλαισίωσαν εκλεπτυσμένα κοσμήματα της Chopard, που πρόσθεσαν διακριτική λάμψη χωρίς να επισκιάζουν το φόρεμα, ενώ τα λευκά γλυπτικά παπούτσια ολοκλήρωσαν την avant-garde αισθητική.

 

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A post shared by British Vogue (@britishvogue)

Πηγή: people.com

Govastiletto.gr – Zendaya: Το καθηλωτικό look με Givenchy για την ταινία The Odyssey
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