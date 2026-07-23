Μια εμφάνιση της Zendaya, που φαινόταν αρχικά να αποτελεί μια ακόμη εντυπωσιακή στιγμή μόδας, εξελίχθηκε σε αντικείμενο έντονης συζήτησης. Η ηθοποιός, η οποία υποδύεται την Αθηνά στη νέα κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, επέλεξε για την προώθηση της ταινίας ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια με ιστορία χιλιάδων ετών.

Η σταρ εμφανίστηκε στο Λονδίνο φορώντας κοσμήματα, που χρονολογούνται περίπου από το 700 π.Χ. και συνδέονται με τον περίφημο θησαυρό του Ziwiye, ο οποίος ανακαλύφθηκε στο βορειοδυτικό Ιράν στα τέλη της δεκαετίας του 1940.

Τα συγκεκριμένα σκουλαρίκια ανήκουν στη συλλογή της Barron London, γκαλερί αρχαιοτήτων με έδρα το Μέιφερ, και αποδίδονται στο θησαυρό του Ziwiye, ένα σημαντικό αρχαιολογικό θησαυρό που περιλάμβανε χρυσά, ασημένια, χάλκινα και πήλινα αντικείμενα.

Με τα χρόνια, πολλά από τα αντικείμενα του θησαυρού βρέθηκαν εκτός Ιράν, καταλήγοντας σε μουσεία αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή ακριβώς η διαδρομή τους είναι που προκάλεσε τις αντιδράσεις, μετά την εμφάνιση της Zendaya.

Αρχαιολόγοι και ειδικοί στην ιστορία της τέχνης εξέφρασαν προβληματισμούς για το γεγονός ότι αρχαία αντικείμενα με σημαντική πολιτιστική αξία χρησιμοποιήθηκαν ως αξεσουάρ σε μια καμπάνια προώθησης μιας κινηματογραφικής παραγωγής.

Η Ιρανή ιστορικός τέχνης Σουσάν Μπαμπάι, καθηγήτρια στο Courtauld Institute, υποστήριξε ότι τέτοια αντικείμενα είχαν πιθανότατα ιδιαίτερη συμβολική και πνευματική σημασία και δεν δημιουργήθηκαν απλώς για διακοσμητική χρήση.

Από την πλευρά της, η αρχαιολόγος Άνελιζ Μπερ στάθηκε περισσότερο στο ζήτημα της προέλευσης των κοσμημάτων, σημειώνοντας ότι το βασικό ερώτημα αφορά την ιστορία των αρχαιοτήτων και το κατά πόσο αντικείμενα που έχουν απομακρυνθεί από τον τόπο τους μπορούν να αντιμετωπίζονται ως είδη πολυτελείας.

Η Barron London υπερασπίστηκε την επιλογή, αναφέροντας ότι τα κοσμήματα διαχειρίζονται υπεύθυνα, με βάση την τεκμηριωμένη προέλευσή τους και τις ισχύουσες νομικές διαδικασίες.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο δανεισμός τους δεν είχε εμπορικό χαρακτήρα, αλλά στόχο να αναδείξει την τέχνη των αρχαίων Περσών δημιουργών και τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά του Ιράν.

Η επιλογή της Zendaya έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ζήτημα που αφορά την τύχη των αρχαιοτήτων, οι οποίες βρίσκονται σήμερα σε δυτικά μουσεία, γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σύγχρονη τάση της μόδας και της ποπ κουλτούρας να στρέφεται σε αυθεντικά ιστορικά αντικείμενα, μετατρέποντας την ίδια την ιστορία σε στοιχείο μιας δημόσιας εμφάνισης.

Έτσι, τα σκουλαρίκια της Zendaya δεν αποτέλεσαν απλώς μια εντυπωσιακή στιλιστική επιλογή για την «Οδύσσεια» του Νόλαν, αλλά έγιναν αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά, την προέλευση των αρχαιοτήτων και τα όρια ανάμεσα στη μόδα και την ιστορία.

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govastileτto.gr – Zendaya: Εμφάνιση εμπνευσμένη από τη Νίκη της Σαμοθράκης