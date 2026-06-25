Τα βλέμματα όλων στράφηκαν στη Zendaya κατά την πρεμιέρα της ταινίας Spider-Man: Brand New Day στη Ρώμη, όπου η ηθοποιός εμφανίστηκε με μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή δημιουργία εμπνευσμένη από μοτίβο ιστού αράχνης.

Η Zendaya περπάτησε το μπλε χαλί την Τρίτη 23 Ιουνίου, στο πλευρό του Tom Holland, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας για την προώθηση της νέας παραγωγής της Marvel.

Για τη βραδιά επέλεξε ένα vintage φόρεμα Giorgio Armani από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 1990, μια ημιδιάφανη τουαλέτα από τούλι με εσωτερική φόδρα και εντυπωσιακές λεπτομέρειες που παρέπεμπαν σε ιστό αράχνης, διακοσμημένες με χάντρες σε σχήμα εντόμων.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο Tom Holland, που ενσάρκωσε ξανά τον Spider-Man, επιλέγοντας ένα κομψό κοστούμι σε μπορντό απόχρωση για την περίσταση.

Η Ρώμη αποτελεί τον τρίτο σταθμό της προωθητικής περιοδείας της ταινίας, μετά από εμφανίσεις σε Άμστερνταμ και Βερολίνο, ενώ την ίδια ημέρα το ζευγάρι συμμετείχε και σε ειδική φωτογράφιση με φόντο την ιταλική πρωτεύουσα.

Παράλληλα, έχει ήδη κυκλοφορήσει το νέο τρέιλερ της ταινίας, με την πρεμιέρα στους κινηματογράφους να έχει προγραμματιστεί για τις 31 Ιουλίου.

The amazing Zendaya and Tom Holland arrive at the “Spider-Man: Brand New Day” premiere in Rome. 😍 pic.twitter.com/bI0fV1RyAo — E! News (@enews) June 23, 2026

Tom Holland and Zendaya at the Rome premiere of Spider-Man: Brand New Day. More photos here: https://t.co/es88XqNK6Y (📸: Getty) pic.twitter.com/MtLAdNojIi — Deadline (@DEADLINE) June 24, 2026

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