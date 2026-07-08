Η Zendaya συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον τίτλο του απόλυτου fashion icon, με κάθε εμφάνισή της στο πλαίσιο της παγκόσμιας προωθητικής περιοδείας της ταινίας «The Odyssey» να γίνεται αντικείμενο συζήτησης.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης στο Παρίσι, η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή δημιουργία Givenchy, σχεδιασμένη από τον Alexander McQueen, την οποία απογείωσε με ένα επιβλητικό χρυσό αξεσουάρ κεφαλής υψηλής ραπτικής, υπογεγραμμένο από τον διάσημο milliner Philip Treacy.

Το headpiece κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο το πρόσωπό της, αφήνοντας ορατά μόνο τα μάτια και τα χείλη, δημιουργώντας ένα μυστηριώδες και άκρως θεατρικό αποτέλεσμα. Η Zendaya ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δραματική αισθητική της εμφάνισης επιλέγοντας ένα βαθύ μπορντό κραγιόν, που πρόσθεσε ένταση και κομψότητα στο beauty look.

Το σύνολο ολοκληρώθηκε με εκλεκτά κοσμήματα του οίκου Fope, μεταξύ των οποίων σκουλαρίκια από κίτρινο χρυσό 18 καρατίων με διαμάντια pavé και τρία δαχτυλίδια Flex’it από κίτρινο χρυσό με πλέξη και διαμαντένιες λεπτομέρειες.

Η συλλογή ήταν εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία, με λευκές και χρυσές δημιουργίες που παρέπεμπαν σε αρχαιοελληνικές θεότητες και γλυπτά, στοιχεία που την καθιστούν ιδανική επιλογή για την προώθηση της ταινίας «The Odyssey».

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Πηγή: vogue.com

Govastiletto.gr – Zendaya: Η εμφάνιση στο Λονδίνο για την ταινία The Odyssey