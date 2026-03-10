Η Zendaya βρέθηκε στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες, μετά τις φήμες που τη θέλουν να έχει παντρευτεί κρυφά τον Tom Holland. Αν και το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα δημόσια, μια δήλωση του στενού της συνεργάτη και στιλίστα Law Roach ήταν αρκετή για να φουντώσουν τα σενάρια.

Ο Roach, που επιμελείται το στιλ της ηθοποιού εδώ και χρόνια, μίλησε στο Access Hollywood στο κόκκινο χαλί των Screen Actors Guild Awards 2026. Όταν ρωτήθηκε για την προσωπική ζωή της Zendaya, απάντησε μυστηριωδώς: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει, απλώς δεν τον πήρατε είδηση».

Στην επιμονή του δημοσιογράφου για διευκρινίσεις, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «είναι απολύτως αλήθεια», πριν αποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του πολλά ερωτήματα.

Λίγο μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, η Zendaya έκανε μια εμφάνιση που συζητήθηκε έντονα στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η ηθοποιός παρακολούθησε το show του Louis Vuitton, επιλέγοντας ένα total white outfit που αρκετοί χαρακτήρισαν… σχεδόν νυφικό.

Για τη συγκεκριμένη περίσταση φόρεσε ένα λευκό πουκάμισο-φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη 2026 του οίκου, με έντονο όγκο στη φούστα και δερμάτινη ζώνη στη μέση που τόνιζε τη σιλουέτα της.

Το look ολοκληρώθηκε με μαύρες κομψές γόβες και minimal αισθητική στο styling, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδύαζε αυστηρό tailoring με μοντέρνα θηλυκότητα.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανανεωμένη, με το νέο καρέ κούρεμά της να τραβά επίσης τα βλέμματα. Παράλληλα, πολλοί παρατήρησαν ένα λεπτό χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι της, στοιχείο που πυροδότησε ακόμη περισσότερες συζητήσεις, γύρω από τις φήμες για γάμο.

Αν πρόκειται για σύμπτωση ή για ένα στιλιστικό… μήνυμα, παραμένει άγνωστο. Το μόνο σίγουρο είναι πως η Zendaya γνωρίζει πάντα πώς να δημιουργεί εμφανίσεις που γίνονται θέμα συζήτησης.

Η Zendaya έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας και κάθε της εμφάνιση μετατρέπεται σε γεγονός. Είτε πρόκειται για στιλιστικό παιχνίδι είτε για έμμεσο μήνυμα, καταφέρνει πάντα να κρατά το ενδιαφέρον στραμμένο πάνω της.

