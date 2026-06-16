Η Zendaya και ο Tom Holland αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυσυζητημένα ζευγάρια του Hollywood.

Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά το 2016, στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Homecoming, όπου υποδύθηκαν τους Peter Parker και MJ.

Από την πρώτη στιγμή ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη χημεία, ωστόσο για αρκετά χρόνια επέμεναν, πως τους συνέδεε μόνο μια δυνατή φιλία.

Η επιβεβαίωση της σχέσης τους ήρθε το καλοκαίρι του 2021, όταν φωτογραφίες από προσωπικές τους στιγμές έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό.

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Λίγο αργότερα, οι δημόσιες αναφορές και οι τρυφερές ευχές που αντάλλασσαν μέσω των social media έκαναν τη σχέση τους επίσημη στα μάτια του κοινού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινής τους πορείας, τόσο η Zendaya, όσο και ο Tom Holland έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους, προστατεύοντας την προσωπική τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η διακριτικότητα αυτή θεωρείται από πολλούς ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στη σταθερότητα και τη μακροχρόνια επιτυχία της σχέσης τους.

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Το επόμενο σημαντικό βήμα ήρθε στις αρχές του 2025, όταν έγινε γνωστό ότι ο Tom Holland είχε κάνει πρόταση γάμου στη Zendaya κατά τη διάρκεια των εορτών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πρόταση πραγματοποιήθηκε σε σπίτι της οικογένειας της ηθοποιού, ενώ άνθρωποι από το στενό τους περιβάλλον γνώριζαν πως ο Βρετανός ηθοποιός σχεδίαζε, εδώ και καιρό, να της ζητήσει να παντρευτούν.

Οι φήμες για τον γάμο τους εντάθηκαν τους τελευταίους μήνες, με το ζευγάρι να αποφεύγει να δώσει επίσημες απαντήσεις.

Ωστόσο, η πρόσφατη κοινή τους εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας ταινίας Spider-Man στη Μαδρίτη, αποτέλεσε την πρώτη δημόσια παρουσία τους ως παντρεμένο ζευγάρι.

Ο γάμος τους ήρθε ως η φυσική εξέλιξη μιας σχέσης που χτίστηκε πάνω στη βαθιά φιλία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη στήριξη, ενώ παράλληλα κατάφεραν να εξελιχθούν σε δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια της σύγχρονης κινηματογραφικής βιομηχανίας.

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