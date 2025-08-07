Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα του GNTM, βρήκε τον χρόνο να απολαύσει λίγες ημέρες διακοπών με την οικογένειά της.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ζενεβιέβ Μαζαρί #Καστελόριζο