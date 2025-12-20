Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, μιλώντας στην εκπομπή Status και στον Κωνσταντίνο Καμέα στο πρόγραμμα του Astra Tv, έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, όπου τοποθετείται, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά στη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου.

Η creative director και παρουσιάστρια έχει συνεργαστεί στο παρελθόν και με τις δύο γυναίκες μέσα από το ριάλιτι μοντέλων GNTM, ενώ στο παρελθόν έχει αρνηθεί οποιαδήποτε τοποθέτηση σχετικά με την κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στο μοντέλο και την booker. Έτσι, ξεκαθαρίζει για πρώτη φορά ποια είναι η σχέση της με τις δύο συνεργάτιδές της.

Αρχικά, η Ζενεβιέβ Μαζαρί είπε: «Δεν είναι ευχάριστο αυτό που συμβαίνει ανάμεσά τους αλλά κρατάω το εξής. Ότι με την Έλενα, όσο καιρό συνεργαστήκαμε, συνεργαστήκαμε απόλυτα ωραία και περάσαμε συγκλονιστικές στιγμές. Γελάγαμε, περνάγαμε τέλεια και είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Όσο καιρό ήμασταν στα γυρίσματα είχαμε έρθει και κοντά, αλλά έχουμε πάρα πολύ δύσκολες ζωές και δεν έχω κρατήσει επαφές με την Έλενα».

Στη συνέχεια, η ίδια ανέφερε: «Με την Ηλιάνα δεθήκαμε περισσότερο σαν γυναίκες, δεν ξέρω γιατί. Επειδή ίσως είναι και μικρότερη και μπορώ να την πειράζω; Επειδή είναι και τόσο όμορφη; Περιέργως έχουμε δέσει και γίνει πιο φίλες μέσα από την επαγγελματική μας σχέση, οπότε όλη αυτή η ιστορία με στενοχωρεί. Ξέρω πράγματα, μιλάω με την Ηλιάνα γιατί έχουμε γίνει πλέον περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο φίλες, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το συζητάμε δημόσια​. Είναι κάτι που εξελίσσεται πλέον νομικά και πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές, συναισθηματικά, βάλλονται».

