Στις τηλεοπτικές κάμερες μίλησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο μέλλον του First Dates, στις φήμες για την επιστροφή του GNTM, ενώ δεν απέφυγε τις ερωτήσεις για τη σχέση της με τη Βίκυ Καγιά, δίνοντας τις δικές της ξεκάθαρες απαντήσεις.

«Δεν έχω κάνει συζητήσεις για το GNTM. Θέλω να παίζει κι ας μην είναι», σχολίασε, ενώ για το First Dates αποκάλυψε πως τα γυρίσματα συνεχίζονται κανονικά.

Στη συνέχεια, για το γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, αφού η πρόταση γάμου έχει γίνει εδώ και καιρό, σχολίασε: «Δεν το έχω συζητήσει με τον άνδρα της ακόμα. Είναι ακόμα στα σκαριά. Ελπίζω να είμαι καλεσμένη έστω και στο party».

Τέλος, όταν δημοσιογράφος της ανέφερε πως η Βίκυ Καγιά φαίνεται πως επιστρέφει στην τηλεόραση και τη ρώτησε αν λείπει, με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να απαντάει: «Αν η Βίκυ Καγιά λείπει στα κανάλια να την πάρουν τα κανάλια, εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω».