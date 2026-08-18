Μια ιδιαίτερη επέτειο γάμου γιόρτασαν η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο σύζυγός της, Βασίλης Καρύδης, συμπληρώνοντας 11 χρόνια κοινής πορείας.

Η art director επέλεξε να περάσει τη συγκεκριμένη ημέρα μαζί με την οικογένειά της, καθώς βρίσκεται για διακοπές στο Καστελλόριζο μαζί με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά τους, Ροζαλία και Μιχάλη.

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram, η Ζενεβιέβ Μαζαρί έδειξε στιγμές από την οικογενειακή τους εξόρμηση.

Η επέτειός τους βρήκε τους τέσσερις πάνω σε σκάφος, όπου απόλαυσαν τη θάλασσα, τις βουτιές και μια ξέγνοιαστη καλοκαιρινή ημέρα.

Στα στιγμιότυπα, η ίδια ποζάρει με μαύρο ολόσωμο μαγιό, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες απαθανάτισε και τον Βασίλη Καρύδη, ο οποίος χαμογελά στον φακό φορώντας τα γυαλιά ηλίου του.

Με αφορμή τα 11 χρόνια από τον γάμο τους, η Ζενεβιέβ Μαζαρί θέλησε να μοιραστεί και ένα πιο προσωπικό μήνυμα με τους followers της.

«Αυτό που κάποτε ονειρευόμασταν, τώρα το γιορτάζουμε. Σήμερα κλείνουμε 11 χρόνια γάμου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Genevieve Majari (@genevievevv)

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