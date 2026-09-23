Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, και αποκάλυψε ποιο είναι, κατά τη γνώμη της, το μυστικό που τους έχει κρατήσει ενωμένους όλα αυτά τα χρόνια.

Η art director, με αφορμή την πρεμιέρα του «First Dates», βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον έρωτα και στον γάμο της.

Όπως εξομολογήθηκε, πιστεύει στον κεραυνοβόλο έρωτα, ωστόσο πριν γνωρίσει τον Βασίλη Καρύδη είχε περάσει από σχέσεις που δεν ήταν οι κατάλληλες για εκείνη.

«Είμαι του κεραυνοβόλου, πιστεύω πάρα πολύ στον έρωτα. Αλλά, πριν από τον Βασίλη, είχα πειραματιστεί. Δηλαδή πιστεύω ότι ο έρωτας σου έρχεται όταν είσαι ανοιχτός σ’ αυτό το παιχνίδι. Έκανα τα λάθη μου, είχα λάθος σχέσεις, ήμουν εγώ το λάθος σε σχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Ζενεβιέβ Μαζαρί δεν έκρυψε τον θαυμασμό της, χαρακτηρίζοντάς τον όχι μόνο εξαιρετικό πατέρα και σύντροφο, αλλά και τον πιο ωραίο άντρα στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στη μεταξύ τους σχέση είναι ότι έχουν μάθει να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον όχι μόνο στις χαρές, αλλά κυρίως στις δύσκολες στιγμές.

«Ο άντρας μου είναι ο πιο ωραίος στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι πάρα πολύ καλός μπαμπάς, είναι πάρα πολύ καλός σύντροφος. Με ξέρει πολύ καλά και το πιο σημαντικό είναι το εξής, γιατί με ρωτάνε πολλοί πως τα έχουμε καταφέρει και είμαστε τόσα χρόνια μαζί… Δουλεύουμε για την αγάπη και, επειδή αλλάζεις μεγαλώνοντας κάθε μέρα, με αγαπάει στα σκοτάδια μου. Δεν με αγαπάει στις επιτυχίες μου. Στις επιτυχίες μου είναι πολύ εύκολο να με αγαπήσεις. Στις δύσκολες μέρες μου, στα δύσκολα μονοπάτια μου, το ότι αυτός ο άνθρωπος με αγαπάει και ότι στα δύσκολά του είμαι εγώ από εκεί πίσω κέρβερος είναι αυτό που μας κρατάει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η ανάρτηση για τα 11 χρόνια γάμου