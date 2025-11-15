Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο σύζυγός της, Βασίλης Καρύδης, πρόσφατα βρέθηκαν στο Παρίσι και οι φωτογραφίες τους από την επίσκεψη αποτυπώνουν όλη τη ζεστασιά και το ρομαντισμό της σχέσης τους.

Στιγμές στο μετρό, γεμάτες χαμόγελα, αλλά και πιο τρυφερές στιγμές, όπως ένα φιλί σε ένα στολισμένο δρόμο της γαλλικής πρωτεύουσας, δείχνουν πόσο απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου.

Ο έρωτάς τους ήδη μετράει 10 χρόνια γάμου, μια δεκαετία γεμάτη κοινές εμπειρίες, αγάπη και φυσικά τα δύο παιδιά τους, που ολοκληρώνουν την ευτυχία τους. Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, η Ζενεβιέβ Μαζαρί και ο Βασίλης Καρύδης συνεχίζουν να δείχνουν ότι η σχέση τους είναι γεμάτη τρυφερότητα και χαρά, αποτελώντας παράδειγμα σταθερού και αληθινού έρωτα.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί έχει δηλώσει για τη σχέση της με τον Βασίλη Καρύδη: «Με τον άντρα μου είμαστε είκοσι χρόνια μαζί. Μου αρέσει να του κάνω σκηνές, να μου κάνει σκηνές. Ακόμα διεκδικούμε ο ένας τον άλλο. Με τον άντρα μου συνεχίζουμε να βγαίνουμε ραντεβού. Μεγαλώνουμε δύο παιδιά και βγαίνουμε ραντεβού. Επιβάλλεται να βγαίνουμε ραντεβού. Αν έχω να δώσω μια συμβουλή στις γυναίκες, είναι να θυμούνται να είναι ερωτεύσιμες και να απαιτούν από τον σύντροφό τους να συνεχίσουν να υπάρχουν ως ζευγάρι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Genevieve Majari (@genevievevv)

govastiletto.gr – GNTM – Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θέλω να πάω στο First Dates, δεν αντέχω άλλο»