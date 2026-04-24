Η Ζενεβιέβ Μαζαρί βρέθηκε στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας «The Devil Wears Prada 2», που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο.

Η εκπομπή «Super Κατερίνα» την συνάντησε στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της από το Λονδίνο, με την ίδια να εξηγεί πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο event, και να αποκαλύπτει και ένα απρόοπτο που της συνέβη.

«Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί. Φανταστική εμπειρία. Πήγα μόνο και μόνο για τη Meryl Streep. Αυτή η γυναίκα γεμίζει με την ενέργειά της και το ταλέντο της ένα γήπεδο. Έχω δει όλες τις ταινίες της. Τη λάτρευε και η μαμά μου. Οπότε ήταν εξαιρετικά συναισθηματικό το ότι πήγα εκεί.

Όταν μου ήρθε η πρόσκληση πριν ένα μήνα, δεν το πίστευα το ότι ήμουν εγώ που κρίθηκα η πιο fashionable για να βρεθώ σε αυτό το κάλεσμα. Ήμασταν ένας άνθρωπος από κάθε χώρα. Εσωτερικά ήμουν όπως είναι οι φώκιες στο τσίρκο, αλλά εξωτερικά προσπαθούσα να είμαι η Μιράντα».

«Κι εκεί που είμαι στο Λονδίνο με το κόκκινο φόρεμα και ρουφιέμαι, και προσπαθώ να μη λιποθυμήσω γιατί δεν πίστευα ότι το ζούσα αυτό το πράγμα, ξαφνικά στα 50 μέτρα ακούγεται ένας να φωνάζει, “Ζεν, Ζεν”. Λέω, αποκλείεται, και φωνάζει, “Ζεν, Ζεν, First Dates”. Έβαλα τα γέλια. Είναι αυτό που λες ότι είμαστε παντού».

govastileto.gr – Η Ζενεβιέβ Μαζαρί στην πρεμιέρα του «The Devil Wears Prada 2» στο Λονδίνο – Το look που «έκοψε» την ανάσα!