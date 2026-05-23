Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για τον νέο κύκλο του GNTM, τη συνεργασία με τη νέα κριτική επιτροπή, αλλά και για τον τρόπο που λειτουργεί ως μητέρα.

Η παρουσιάστρια δήλωσε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη με το κλίμα στα γυρίσματα, τονίζοντας πως η ομάδα έχει εξαιρετική χημεία και πως απολαμβάνει πολύ τη διαδικασία της προετοιμασίας του παιχνιδιού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Λάκη Γαβαλά, τον οποίο χαρακτήρισε πηγή ενέργειας και έμπνευσης, λέγοντας πως η παρουσία του στα γυρίσματα δίνει ξεχωριστό ρυθμό στην ομάδα.

Παράλληλα, σχολίασε θετικά και την προσθήκη της Μπέττυ Μαγγίρα στην κριτική επιτροπή, σημειώνοντας ότι προσαρμόστηκε αμέσως και διαχειρίζεται πολύ καλά τους διαγωνιζόμενους.

Όταν ρωτήθηκε για τη μητρότητα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί απάντησε με χιούμορ πως την αξιολόγηση θα πρέπει να την κάνουν τα παιδιά της, παραδεχόμενη πάντως ότι είναι αρκετά προστατευτική και αγχώδης μαζί τους.