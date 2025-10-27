Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα του ALPHA, όπου αποκάλυψε πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής. Η παρουσιάστρια, που αυτό το διάστημα πρωταγωνιστεί στο First Dates, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στον σύζυγό της και στη σχέση τους.Αρχικά, μιλώντας για τη διαφορά του First Dates από το GNTM, εξήγησε: «Το First Dates με το GNTM είναι τελείως διαφορετικά. Ως κριτές δεν υποδυόμαστε ρόλους, δεν είμαστε ηθοποιοί, αλλά επαγγελματίες. Έχω ευθύνη, δεν μπορώ να το παίξω τριαλαλά τριαλαλό».

Αναφορικά με τα σχόλια που δέχεται στα social media, η Ζενεβιέβ απάντησε με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο: «Ο μεγαλύτερός μου κριτής είναι ο άντρας μου. Όταν μου πουν κάτι αρνητικό αυτοί οι άνθρωποι που αγαπώ, τότε θα κάτσω να το σκεφτώ».

Δεν δίστασε να αποκαλύψει πως είναι ιδιαίτερα εκδηλωτική και ζηλιάρα: «Ζηλεύω πάρα πολύ! Κάνω όλες τις κατινιές, δεν μασάω!» είπε γελώντας, δείχνοντας για άλλη μια φορά το αφοπλιστικό της χιούμορ και την ειλικρίνειά της.

Η παρουσιάστρια έκλεισε λέγοντας πως δεν δίνει πια σημασία στα αρνητικά σχόλια και προτιμά να επικεντρώνεται στη δουλειά και στους ανθρώπους που αγαπά.