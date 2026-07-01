Η Ζενεβιέβ Μαζαρί παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day, στο πλαίσιο εκδήλωσης μόδας, όπου μίλησε τόσο για τα τηλεοπτικά της σχέδια, όσο και για την προσωπική της ζωή.

Αναφερόμενη στο GNTM, σχολίασε τις αλλαγές στο project και τη συνεργασία της με νέα πρόσωπα, τονίζοντας ότι η ομάδα συνεχίζει με θετική ενέργεια και καλές σχέσεις μεταξύ των συντελεστών.

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα είπε για τον γάμο της με τον Βασίλη Καρύδη, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και περίπου 20 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η σχέση τους έχει περάσει κατά καιρούς δυσκολίες και κρίσεις, όπως συμβαίνει σε κάθε μακροχρόνιο γάμο, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει με χιούμορ και ειλικρίνεια για τη ζήλια στη σχέση τους.

Όπως ανέφερε, ζηλεύει τον σύζυγό της και δεν κρύβει κάποιες στιγμές έντονης αντίδρασης, σημειώνοντας ωστόσο, πως η αμοιβαία εκτίμηση και ο θαυμασμός παραμένουν σταθεροί πυλώνες στη σχέση τους.

Κλείνοντας, τόνισε πως παρά τις όποιες δυσκολίες, η σχέση τους έχει αντέξει στον χρόνο, χάρη στη σύνδεση και την αμοιβαία αγάπη που τους ενώνει.

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