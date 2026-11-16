Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εκδίκαση της έφεσής του κατά της καταδικαστικής απόφασης για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες, περιστατικά που φέρεται να σημειώθηκαν το 2021, κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων.

Με τη νέα του δήλωση, ο Γάλλος ηθοποιός αποδέχεται πλέον την ετυμηγορία του δικαστηρίου και εκφράζει τη συγγνώμη του προς τις δύο καταγγέλλουσες.

Η ανακοίνωση έγινε από τον νέο δικηγόρο του, Νταβίντ-Ολιβιέ Καμινσκί, το πρωί της ημέρας που επρόκειτο να ξεκινήσει η εκδίκαση της έφεσης στο Παρίσι.

Η καταδίκη και η δημόσια συγγνώμη

Ο 77χρονος ηθοποιός είχε καταδικαστεί πέρυσι σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος μιας διακοσμήτριας σκηνικών και μιας βοηθού σκηνοθέτη, στα γυρίσματα της ταινίας «Les Volets Verts», («Τα Πράσινα Παντζούρια»).

Επιπλέον, το δικαστήριο είχε αποφασίσει την εγγραφή του στο γαλλικό μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.

Στη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ντεπαρντιέ αναφέρει ότι «ζητάει βαθιά και ειλικρινή συγγνώμη» για όσα συνέβησαν, αναγνωρίζοντας τον πόνο που προκάλεσε η υπόθεση.

«Ποτέ, μα ποτέ, δεν είχα πρόθεση να πληγώσω τις γυναίκες που συνάντησα. Όμως έχω πλέον καταλάβει ότι η πρόθεση δεν αλλάζει τίποτα στο τραύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο προσθέτει: «Όλη αυτή η υπόθεση προκάλεσε μεγάλο πόνο. Δεν έχω τη δύναμη να γυρίσω τον χρόνο πίσω».

Η αναφορά στη συμπεριφορά του στα κινηματογραφικά γυρίσματα

Στη νέα του τοποθέτηση, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η συμπεριφορά του είχε συνέπειες, κάνοντας ειδική αναφορά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε επί χρόνια στον χώρο των γυρισμάτων.

«Στα κινηματογραφικά γυρίσματα, για χρόνια κρυβόμουν πίσω από την πρόκληση και τη χυδαιολογία. Πίστευα ότι τα λόγια μου και ορισμένες πράξεις μου δεν είχαν συνέπειες. Είχαν όμως – ιδιαίτερα όταν προέρχονταν από έναν άνθρωπο με ισχύ, όπως υπήρξα κάποτε», αναφέρει.

«Έχω καταλάβει ότι ανήκα σε έναν κόσμο που έχει πια εξαφανιστεί», συμπληρώνει.

Η αρχική απόφαση είχε αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στη συζήτηση για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας στη Γαλλία, ιδιαίτερα μετά την εξάπλωση του κινήματος #MeToo. Κατά την τετραήμερη ακροαματική διαδικασία, ο τότε δικηγόρος του ηθοποιού είχε χαρακτηρίσει ψεύτρες τις δύο γυναίκες, ενώ το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ότι υπέστησαν «δευτερογενή θυματοποίηση».

Οι καταγγελίες σε βάρος του και η στάση του Εμανουέλ Μακρόν

Από το 2017, όταν το #MeToo έφτασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γαλλία, περισσότερες από 20 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Ντεπαρντιέ για σεξουαλική κακοποίηση, κυρίως μέσα από μαρτυρίες που δημοσιεύτηκαν σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ηθοποιός είχε αρνηθεί επανειλημμένα τις κατηγορίες, ενώ δημόσια υποστήριξη είχε δεχθεί και από ισχυρές προσωπικότητες. Ανάμεσά τους ήταν ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε κάνει λόγο για «ανθρωποκυνηγητό» εναντίον του και είχε δηλώσει ότι ο Ντεπαρντιέ «κάνει τη Γαλλία περήφανη».

Η υπόθεση των δύο γυναικών ήταν η πρώτη από τις καταγγελίες σε βάρος του που έφτασε ενώπιον δικαστηρίου, και κατέληξε σε καταδικαστική απόφαση.