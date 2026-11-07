Για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή της το πέρασμα του χρόνου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον τον εαυτό της και τους ανθρώπους γύρω της, μίλησε η Ζέτα Δούκα.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς της.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για την εμμηνόπαυση, τις διατροφικές συνήθειες που έχει προσαρμόσει στις νέες ανάγκες του οργανισμού της, αλλά και την προσωπική της διαδρομή.

Η ζωή στην εμμηνόπαυση και οι αλλαγές στη διατροφή της

Αρχικά, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο της εμμηνόπαυσης, εξηγώντας πως πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία στη ζωή κάθε γυναίκας, η οποία ωστόσο, απαιτεί μεγαλύτερη φροντίδα και προσοχή.

Όπως εξήγησε, οι αλλαγές που παρατηρεί στο σώμα της την έχουν οδηγήσει στο να δίνει μεγαλύτερη σημασία στη διατροφή της, ενώ ακολουθεί και τις συμβουλές του γυναικολόγου της.

«Έχω μπει στην εμμηνόπαυση. Εκεί χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή. Είναι μια φυσιολογική φάση στη ζωή της γυναίκας, που όμως έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, το σώμα αλλάζει, χρειαζόμαστε περισσότερη πρωτεΐνη, αλλά θέλει κι άλλα πράγματα. Δεν συμβουλεύομαι διατροφολόγο, αλλά έχω έναν πάρα πολύ καλό γυναικολόγο που με συμβουλεύει σε σχέση με το τι πρέπει να κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μάχη με την ανορεξία και οι διατροφικές διαταραχές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσωπική της εμπειρία με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, αποκαλύπτοντας πως αντιμετώπισε την ανορεξία σε νεαρή ηλικία, από τα 15 έως περίπου τα 18 της χρόνια.

Η ίδια θυμήθηκε πως εκείνη την περίοδο συνέχιζε να γυμνάζεται, καθώς ασχολούνταν με τον χορό, παρά τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την υγεία της.

«Γυμναζόμουν και την περίοδο των διατροφικών μου διαταραχών. Ήμουν χορεύτρια. Είχα λεπτύνει βέβαια πάρα πολύ, τον καιρό που είχα ανορεξία από τα 15 μέχρι τα 18 μου περίπου. Μετά βίας προσπαθούσα να ανταποκριθώ στις καθημερινές μου ανάγκες», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, όταν κατάφερε να αφήσει πίσω της εκείνη τη δύσκολη περίοδο, δεν κατέφυγε ξανά σε ακραίες δίαιτες. Παράλληλα, θέλησε να υπογραμμίσει πως οι διαταραχές πρόσληψης τροφής δεν αποτελούν απλώς προβλήματα διατροφικής συμπεριφοράς, αλλά σοβαρές ψυχικές ασθένειες.

«Όταν βγήκα από αυτή τη διαδικασία, δεν έκανα ποτέ ακραίες δίαιτες. Οι διαταραχές πρόσληψης τροφής είναι ψυχικές αρρώστιες, δεν είναι απλώς μια διαταραχή στη διατροφή», κατέληξε.

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