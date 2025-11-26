Η Ζέτα Δούκα γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 24 Νοεμβρίου, κλείνοντας τα 52 χρόνια της και θέλησε να μοιραστεί τον απολογισμό της για τη χρονιά που πέρασε μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στο Instagram.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι αισθάνεται πιο υγιής από ποτέ και συνεχίζει να κυνηγά τα όνειρά της στον απρόβλεπτο κόσμο που ζούμε.

Οι γιορτές έγιναν στο Bar-theater Doors, όπου παίζεται η παράσταση «Vaginahood», με την παρουσία οικογένειας, φίλων και συνεργατών, οι οποίοι της ευχήθηκαν με χαμόγελα, αγκαλιές και τούρτες.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι φαν των εκπλήξεων, κάποιοι επιμένουν να της κάνουν, κάτι που όπως παραδέχεται, την συγκίνησε ιδιαίτερα.

Στην ανάρτησή της, η Ζέτα Δούκα τόνισε τη σημασία της ποιότητας των σχέσεων, τη δύναμη της ειλικρινούς αγάπης και την ευγνωμοσύνη της για όσους τη στηρίζουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Κλείνει με αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, ευχόμενη να είναι γεμάτη παρέες, επιτυχίες, λίγες δυσκολίες και κυρίως ειρήνη και αρμονία.

«Πάμε για ακόμη μια χρονιά γεμάτη παρέες , ήρεμες και δυναμικές στιγμές, επιτυχίες και -λίγες- δυσκολίες, σχέδια

εκπληρωμένα και καινούργια, και κυρίως – προϋπόθεση- να έχουμε ειρήνη και αρμονία έξωθεν κι έσωθεν.

Σας ευχαριστώ για τις ευχές! ❤️», κατέληξε η ηθοποιός, στέλνοντας μήνυμα αγάπης και θετικής ενέργειας σε όλους τους γύρω της.

Πηγή: instagram

