Στη δυσκολία και την ψυχολογική επιβάρυνση της δικαστικής διαμάχης με τον Γιώργο Κιμούλη αναφέρθηκε η Ζέτα Δούκα σε δηλώσεις που παραχώρησε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η γνωστή ηθοποιός, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποκάλυψε πως η υπόθεση που αφορά τη δική της μήνυση εναντίον του σκηνοθέτη και ηθοποιού έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό στις 11 Νοεμβρίου στο Εφετείο.

«Ήταν μία επώδυνη διαδικασία και δύσκολη, που από ό,τι φαίνεται, προχωράει και εύχομαι κάποια στιγμή να τελεισιδικήσει. Κάθε φορά το ξαναζείς. Στις 11 Νοεμβρίου έχουμε το Εφετείο στη μήνυση που έχω καταθέσει εγώ και έχει πρωτοδίκως καταδικαστεί ο κύριος Κιμούλης και ο μόνος του μάρτυρας σε 20 μήνες φυλάκιση και 3000 χρηματικό πρόστιμο», δήλωσε η Ζέτα Δούκα.

Η δικαστική διαδικασία αφορούσε τις αξιώσεις του Γιώργου Κιμούλη, ο οποίος ζητά συνολικά 731.000 ευρώ από τη Ζέτα Δούκα, τη Δώρα Χρυσικού και τον Νίκο Ψαρρά για συκοφαντική δυσφήμιση, σχετικά με όσα έχουν υποστηρίξει για περιστατικά κατά τη διάρκεια της θεατρικής συνεργασίας τους.

Οι δηλώσεις της Δώρας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρρά

Η Δώρα Χρυσικού ξεκαθάρισε ότι παραμένει σταθερή στη στάση της και δεν σκοπεύει να σιωπήσει.

«Πράττω αυτά που οφείλω. Δεν έχω αλλάξει και δεν έχω σιωπήσει ποτέ για έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι λέει την αλήθεια και αδικείται και δεν προτίθεμαι να το κάνω τώρα που κοντεύω 50 χρονών», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ψαρράς εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη και την αισιοδοξία του για την έκβαση της υπόθεσης.

«Πιστεύω πολύ στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι έμπειροι αυτοί που είναι πάνω στην έδρα και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά», είπε.

govastiletto.gr -Ζέτα Δούκα για Βίσση – Καρβέλα: «Εύχομαι να τα βρουν, υπάρχουν τόσο σημαντικά ζητήματα σε αυτόν τον κόσμο»