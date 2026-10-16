Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (16/10) η Ζέτα Δούκα, με αφορμή τη νέα της θεατρική παράσταση «VaginaHood». Κατά τη διάρκεια της κουβέντας της με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, η συζήτηση πέρασε και στο πεδίο της επικαιρότητας.

Η παρουσιάστρια ζήτησε τη γνώμη της ηθοποιού για το θέμα που απασχολεί έντονα τις τελευταίες ημέρες, το οποίο δεν είναι άλλο από τη ένταση στις σχέσεις της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Η Ζέτα Δούκα, που στο παρελθόν ήταν ζευγάρι με τον συνθέτη, απέφυγε να πάρει θέση υπέρ κάποιας πλευράς και εξέφρασε την επιθυμία της να επιλυθούν οι διαφορές ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Όσα είπε η Ζέτα Δούκα

«Εύχομαι να τα βρουν. Υπάρχουν τόσο σημαντικά ζητήματα σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει φτώχεια, βία, εγκληματικότητα, ρατσισμός, φασισμός, πόλεμοι, καταστροφές που νομίζω ότι η επικαιρότητα θα πρέπει κυρίως να έχει και να αναδεικνύει ή να καταδεικνύει αυτά τα θέματα. Παρά να ασχολούμαστε με δύο ανθρώπους, οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν κάποιες διαφορές. Δεν ξέρουμε γιατί τις έχουνε και εύχομαι να τις γεφυρώσουν» δήλωσε η ηθοποιός.

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