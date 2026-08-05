Η Ζέτα Δούκα απολαμβάνει τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές στην Κάσο, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και γεμίζοντας τις ημέρες της με στιγμές ξεκούρασης δίπλα στη θάλασσα.

Η ηθοποιός μοιράζεται συχνά φωτογραφίες και βίντεο από την παραμονή της στο νησί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη νέα της ανάρτηση εμφανίζεται με μαγιό σε βραχώδεις παραλίες, απολαμβάνοντας τις βουτιές της στα καταγάλανα νερά.

Με ανεπιτήδευτο στιλ και καλοκαιρινή διάθεση, η Ζέτα Δούκα φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο την ηρεμία και την ομορφιά του νησιού, μακριά από τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

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