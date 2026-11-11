Ζέτα Δούκα: Νέα αναβολή στη δίκη της με τον Γιώργο Κιμούλη – Πότε συνεχίζεται;

Η Ζέτα Δούκα μίλησε, το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή τις δικαστικές εξελίξεις στην πολύχρονη αντιπαράθεσή της με τον Γιώργο Κιμούλη. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια των δικαστικών διαδικασιών, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη, ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία της να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή αυτή η υπόθεση.

Η Ζέτα Δούκα βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου είχε προγραμματιστεί να εξεταστεί η έφεση που έχει ασκήσει ο Γιώργος Κιμούλης κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του για ηθική αυτουργία σε ψευδή κατάθεση.

Ωστόσο, η εκδίκαση της υπόθεσης δεν προχώρησε, καθώς δόθηκε αναβολή για τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για τη δίκη που αφορά την έφεση του Γιώργου Κιμούλη, μετά την πρωτόδικη καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ. Έτσι, η δικαστική εκκρεμότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει ανοιχτή.

Τον Ιούλιο του 2025 ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με αναστολή και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ, έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει η Ζέτα Δούκα. Η υπόθεση αφορά την κατάθεση τεχνικού του θεάτρου, ο οποίος είχε καταθέσει υπέρ του Γιώργου Κιμούλη, αντικρούοντας όσα είχε καταγγείλει η ηθοποιός για τη συνεργασία τους.

Η δικαστική διαμάχη των δύο ηθοποιών ξεκίνησε το 2021, όταν η Ζέτα Δούκα είχε προχωρήσει σε δημόσιες καταγγελίες για περιστατικά λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής βίας που, όπως είχε υποστηρίξει, είχε βιώσει κατά τη διάρκεια της θεατρικής συνεργασίας τους. Μάλιστα, στις 22 Οκτωβρίου είχε εκδικαστεί και η αγωγή που έχει καταθέσει ο Γιώργος Κιμούλης σε βάρος της Ζέτας Δούκα, της Δώρας Χρυσικού και του Νίκου Ψαρρά, διεκδικώντας χρηματική αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμηση.

Οι δηλώσεις της Ζέτας Δούκα στις τηλεοπτικές κάμερες

Μιλώντας στις τηλεοπτικές, η Ζέτα Δούκα αναφέρθηκε στις δικαστικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν, τονίζοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη.

«Έχουμε πολλά δικαστήρια μπροστά μας. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, είναι το σπίτι όλων μας και εύχομαι κάποια στιγμή να τελειώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν και για την πρόσφατη καταδίκη της πρώτης καταγγέλλουσας στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη. Στις 27 Οκτωβρίου το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατηγορία για την οποία ο ηθοποιός είχε αθωωθεί. Η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από μήνυση που είχε υποβάλει ο ίδιος σε βάρος της για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση ήρθε σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν απαλλακτική για την καταγγέλλουσα.

Η Ζέτα Δούκα, πάντως, δεν θέλησε να τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, περιοριζόμενη σε μια σύντομη απάντηση. «Δεν θα σχολιάσω άλλα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να επεκταθεί.

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