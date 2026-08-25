Η Ζέτα Δούκα βούτηξε στον καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς και δοκίμασε τοξοβολία στις διακοπές της στους Καλόγηρους Τρικάλων, όπως αποκάλυψε με μία δημοσίευση.

Η ηθοποιός ανέβασε την Τρίτη 25 Αυγούστου στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από όλες τις δραστηριότητες που έκανε με την κόρη της, σημειώνοντας ότι δεν χορταίνει αυτό το μέρος. «Ανάσα δροσιάς, ηρεμίας και ποιότητας ζωής πριν τον χαμό της Αθήνας. Αχχχ. Ό,τι και να πω γι’ αυτό το μαγικό μέρος, είναι λίγο. Δεν το χορταίνω! Εν μέσω καύσωνα, βρήκαμε τη δροσιά του βουνού, τη βροχούλα, την απέραντη ηρεμία της φύσης. Και τα παγωμένα νερά του καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς, που αποκαλώ πια την δική μου “παιδική χαρά”», έγραψε αρχικά.

Έπειτα, η Ζέτα Δούκα πρόσθεσε ότι πήγε για πεζοπορία, ενώ η 10χρονη Θάλεια δοκίμασε ιππασία: «Κάναμε πεζοπορία στο δάσος, τοξοβολία και ιππασία η Θάλεια. Τα άλογα είναι χαρούμενα και τις περισσότερες ώρες της ημέρας, τρέχουν ελεύθερα στο δάσος. Τι ομορφιά! Πήγαμε και ξαναπήγαμε και θα ξαναπάμε».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zeta Douka (@zetadouka)

Αφού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη φιλοξενία που δέχτηκε στο ξενοδοχείο όπου έμεινε, η ηθοποιός κατέληξε: «Μου λείπουν όλα ήδη… Εις το επανιδείν!».

govastiletto.gr – Ζέτα Δούκα: Η ανάρτηση με μαγιό από τις διακοπές στην Κάσο