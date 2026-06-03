Το καλοκαίρι ξεκίνησε και επίσημα για τη Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της τις πρώτες της στιγμές από την παραλία.

Η δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιάστρια υποδέχτηκε τη νέα σεζόν με τον πιο δροσερό τρόπο, κάνοντας την πρώτη της βουτιά για φέτος.

Η Ζέτα Μακρυπούλια δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από την πρώτη της καλοκαιρινή εξόρμηση. Πέρα από τις λήψεις δίπλα στο κύμα, η ίδια αποκάλυψε στη λεζάντα της ανάρτησής της πώς σκοπεύει να περάσει τους επόμενους μήνες, αφού φέτος επέλεξε να συνδυάσει το καλοκαίρι με τη δουλειά.

Η Ζέτα Μακρυπούλια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πρώτη βουτιά για φέτος, αφού μπήκε πλέον επίσημα το καλοκαίρι! Το καλοκαίρι πάντα μου φέρνει χαρά, αν και το φετινό επέλεξα να το περάσω κάνοντας θεατρική περιοδεία… Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι φίλοι μου!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @zeta_makripoulia_official

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