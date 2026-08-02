Τα φετινά της γενέθλια γιόρτασε η Ζέτα Μακρυπούλια στο Αίγιο, όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας της παράστασης «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη γιορτινή βραδιά, αποκαλύπτοντας την έκπληξη που της ετοίμασαν οι συνάδελφοι και φίλοι της από τον θίασο.

Ανάμεσα στις δημοσιεύσεις της ξεχώρισε ένα βίντεο με την τούρτα γενεθλίων που της προσέφεραν οι συνεργάτες της, σε μια βραδιά γεμάτη χαμόγελα, ευχές και ζεστή ατμόσφαιρα.

Στο μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ζέτα Μακρυπούλια στάθηκε στη μοναδική εμπειρία της φετινής περιοδείας, επισημαίνοντας πως δεν είναι δεδομένο να υπάρχει ουσιαστική χημεία ανάμεσα στα μέλη ενός θιάσου.

Όπως ανέφερε, η ομάδα της «Ειρήνης» κατάφερε να δημιουργήσει έναν όμορφο δεσμό τόσο πάνω στη σκηνή, όσο και στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσους της έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά της, αλλά και τους συνεργάτες της για την όμορφη έκπληξη, καταλήγοντας πως πολλές φορές οι πιο αυθόρμητες και απρόσμενες στιγμές είναι εκείνες που μένουν αξέχαστες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @zeta_makripoulia_official

Govastiletto.gr – Ευγενία Σαμαρά: Οι ευχές στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της