Η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε με ενθουσιασμό για το νέο μεγάλο θεατρικό βήμα της καριέρας της, αποκαλύπτοντας πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρόβες για την πρώτη της εμφάνιση στην Επίδαυρο, μέσα από την παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno, αναφέρθηκε στη χαρά, αλλά και τη δημιουργική αγωνία που νιώθει για αυτή τη συνεργασία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις πρόβες για την Επίδαυρο και περιμένουμε τώρα να δούμε. Χαίρομαι πολύ, βέβαια πέρα από την Επίδαυρο, γιατί θα γίνει μια ολόκληρη περιοδεία».

Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τον Νίκο Καραθάνο, τονίζοντας: «Χαίρομαι που ο Νίκος Καραθάνος για μία ακόμη φορά με διάλεξε να είμαι σε μία παράστασή του. Είμαι πάρα πολύ φαν του Νίκου… μου αρέσουν οι δουλειές του».

Αυτή την περίοδο, η Ζέτα Μακρυπούλια συμμετέχει επίσης στην παράσταση «Τζένη – Τζένη» του Νίκου Καραθάνου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, συνεχίζοντας μια καλλιτεχνική συνεργασία που φαίνεται να εξελίσσεται ολοένα και πιο δυναμικά τα τελευταία χρόνια.

