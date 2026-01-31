Η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε για τη στιγμή που άλλαξε τη ζωή και την καριέρα της, υπογραμμίζοντας πως ήταν η ίδια που αποφάσισε να παρουσιάσει το «Ρουκ Ζουκ».

Σε συνέντευξή της το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου στην εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα, η ηθοποιός τόνισε πως το τηλεπαιχνίδι την καθόρισε ως άνθρωπο, ενώ αναβάθμισε και τη σχέση της με το κοινό και με την τηλεόραση γενικότερα.

«Η δική μου στιγμή ήταν πριν από εννιά χρόνια όταν έκλεισα στο Ρουκ Ζουκ», δήλωσε η Ζέτα Μακρυπούλια. «Μου άλλαξε τη ζωή και με βοήθησε να εξελιχθώ ως άνθρωπος, στη σχέση που έχω με το κοινό και με την τηλεόραση».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνέχεια στη νέα της εκπομπή, με τίτλο Moments, εξηγώντας πως δεν έχει συνηθίσει ακόμα το νέο πλατό: «Είναι η 2η-3η φορά που έρχομαι κι εγώ. Το πλατό επικρατεί σε κόκκινο, μου αρέσει πολύ, όπως και όλη η εκπομπή. Είναι ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ, αρκετά ρομαντικό. Στόχος μου είναι οι καλεσμένοι να περάσουν καλά. Διασκεδάζω κι εγώ όταν αισθάνομαι ότι το ‘χω, έχω την εκπομπή στο κεφάλι μου και αφήνομαι. Γενικά τα τελευταία χρόνια νιώθω ωραία, ελπίζω να αρέσει αυτό που έχουμε φτιάξει».

Στο τέλος, η Ζέτα μίλησε για την εμπειρία της ως βραδινή παρουσιάστρια: «Νιώθω ωραία που θα είμαι και βραδινή. Έχω λίγο τρακ, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Αυτό φεύγει με αναπνοές, μπες και κάν’ το. Μακάρι να πάει καλά η ζωή».

Govastiletto.gr – Ο Νίκος Μουτσινάς & η Ζέτα Μακρυπούλια στην πρεμιέρα της Ματίνας Νικολάου – Φωτογραφίες