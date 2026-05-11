Ο Άρης Καβατζίκης έκανε μια αποκάλυψη για την Ζέτα Μακρυπούλια, μέσα από το «Buongiorno», το πρωί της Δευτέρας 11 Μαίου.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι η Ζέτα Μακρυπούλια θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, με την παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, μια δουλειά που «κλείστηκε» μόλις τις προηγούμενες ημέρες.

Το έργο, σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου, θα ανέβει στην Επίδαυρο στις 24 και 25 Ιουλίου.

Ο Άρης Καβατζίκης σχολίασε: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν ήταν να δουλέψει το καλοκαίρι, όμως, μετά από αποχώρηση μίας ηθοποιού, ο Νίκος Καραθάνος της έκανε πρόταση. Το κορίτσι αυτό έχει δουλέψει πολύ και για να την αναγνωρίζει το θεατρικό συνάφι, σημαίνει ότι κάτι έχει κάνει καλά. Η ίδια είναι ενθουσιασμένη, μαθαίνω».

Αυτή την περίοδο, εκτός από το Ρουκ Ζουκ και το Moments στον ΑΝΤ1, η Ζέτα Μακρυπούλια πρωταγωνιστεί στη θεατρική παραγωγή «Τζένη – Τζένη» του Νίκου Καραθάνου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

govastiletto.gr – Ζέτα Μακρυπούλια: «Δεν θέλω να το παίζω και αγία. Υπάρχουν άνθρωποι που παραμένουν ακόμη σε blacklist για μένα»