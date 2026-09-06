Η Ζέτα Μακρυπούλια απολαμβάνει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, και συνεχίζει τις βουτιές της στην πισίνα.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της στιγμιότυπα από την ημέρα της, ποζάροντας με το μαύρο ολόσωμο μαγιό της και δείχνοντας ότι δεν θέλει ακόμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

Η Ζέτα Μακρυπούλια, χαλαρή και ευδιάθετη, απόλαυσε τον ήλιο και το νερό, ενώ οι φωτογραφίες της δεν άργησαν να συγκεντρώσουν likes και σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Και οι βουτιές συνεχίζονται», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ζέτα Μακρυπούλια και οι πόζες διαδέχονται η μια την άλλη.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ζέτα Μακρυπούλια έπαιξε φέτος το καλοκαίρι για πρώτη φορά στην Επίδαυρο.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @zeta_makripoulia_official

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